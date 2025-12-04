onedio
Kınnap Nedir? Günlük Hayatta Pek Bilinmeyen Kınnap Kelimesinin Anlamı

Elif Sude Yenidoğan
04.12.2025 - 22:37

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkçenin az bilinen kelimelerinden birine dair bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Kınnap nedir?” sorusu yöneltildi. Gündelik kullanımda sık rastlanmayan bu kelimenin doğru anlamı izleyicilerin dikkatini çekti.

Kınnap nedir?

A: İnce sicim

B: Masa örtüsü

C: Kına kabı

D: Kapı tokmağı

Doğru Cevap: A: İnce sicim

