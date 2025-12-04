Kınnap Nedir? Günlük Hayatta Pek Bilinmeyen Kınnap Kelimesinin Anlamı
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı Türkçenin az bilinen kelimelerinden birine dair bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Kınnap nedir?” sorusu yöneltildi. Gündelik kullanımda sık rastlanmayan bu kelimenin doğru anlamı izleyicilerin dikkatini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kınnap nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın