onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok? 15 Ocak Kim Milyoner Olmak İster Var mı Yok mu?

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok? 15 Ocak Kim Milyoner Olmak İster Var mı Yok mu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.01.2026 - 20:41

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programının 15 Ocak Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. 

Peki Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu akşam var mı? Neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin en sevilen programlarının başında yıllardır Kim Milyoner Olmak İster geliyor.

ATV'nin en sevilen programlarının başında yıllardır Kim Milyoner Olmak İster geliyor.

Son birkaç yıldır Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her hafta perşembe ve pazar akşamları yayınlanıyor. 

Bu gece de yayında olması beklenen Milyoner'i ekranlarda göremeyen seyirciler, bu gece Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmeye başladı.

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok?

Kim Milyoner Olmak İster Bu Akşam Neden Yok?

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Milyoner, bu akşam; 15 Ocak Perşembe gecesi ekranlarda yer almayacak. 

Bu gece ATV ekranlarında Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü'nün maçı oynanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın