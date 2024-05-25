Kilo Vermek İsteyerek Diyete Başlayanların Sıkça Yaptığı 11 Hata

Sen de kilo vermek için diyete başlayıp istediğin kiloya bir türlü ulaşamadıysan, diyete başlayanların sıkça yaptığı 11 hatayı derlediğimiz listeleye bir göz atmalısın! 👇

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