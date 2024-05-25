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Kilo Vermek İsteyerek Diyete Başlayanların Sıkça Yaptığı 11 Hata

etiket Kilo Vermek İsteyerek Diyete Başlayanların Sıkça Yaptığı 11 Hata

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:01

Sen de kilo vermek için diyete başlayıp istediğin kiloya bir türlü ulaşamadıysan, diyete başlayanların sıkça yaptığı 11 hatayı derlediğimiz listeleye bir göz atmalısın! 👇

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. İki gün diyet yapınca tartıda büyük bir değişim beklemek

Diyete bir iki haftada mucizevi bir şekilde kilo verme beklentisiyle başlamak. Bir hafta düzenli beslenip mucize beklemek, hiçbir değişiklik olmadığını görünce motivasyonunu kaybedip eski alışkanlıklara geri dönmeye neden olur.

2. Yasaklı gıdalara takılıp asıl önemli olan şeyi unutmak

Çikolatayı gördüğünde 'Hayır' diyememek ya da en sevilen atıştırmalıkları tamamen kesmek, bir süre sonra sadece yasaklı gıdalardan uzak durmak ya da durmamak problemine dönüşerek neden diyet yapmaya başladığını unutmaya sebep olur.

3. Salata ve brokoli gibi sebze ağırlıklı bir diyet listesi oluşturup her gün benzer yemekleri tüketmek

Her gün benzer besinler yemek veya monoton bir diyetle sıkıcı bir beslenme düzenine girmek yapılan en büyük hatalardan birisi. Çünkü bu şekilde beslenmek zamanla kilo vermeyi can sıkıcı bir alışkanlık haline getirebilir.

4. Hedef belirlemede gerçekçilikten uzak olmak

Bir haftada 5 kilo vermek gibi çok yüksek hedefler koymak ve ulaşılamayacak olduğunu fark edince diyet yapmaktan vazgeçmek. Ulaşılamayacak hedefler koymak, motivasyon kaybına ve başarısızlığa yol açan faktörlerin başında geliyor.

5. Suçlu hissettiren abur cubur kaçamakları yapmak

Stresli anlarda abur cubura sığınmak ya da kendini suçlu hissetmeden yapılan küçük abur cubur kaçamakları zamanla 'Şunu da yesem bir şey olmaz' gibi düşüncelerle kilo verme hedefini kaybetmeye neden olur.

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6. Hazır paketli diyet ürünlerine güvenmek

Diyet ürünleriyle dolu bir alışveriş sepetiyle marketten çıkmak ve gerçek besinleri ihmal etmek. Hazır paketli diyet ürünlerine güvenmek, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarını yavaş yavaş kaybettirebilir.

7. Sadece diyet yaparak hayalindeki vücuda sahip olacağını düşünmek

Haftada birkaç gün spor ya da egzersiz yapmak yerine, televizyon karşısında uzanmayı tercih etmek ve sadece diyetle sağlıklı kilo verilebileceğini düşünmek uzun vadeli bir çözüm olmadığı gibi sağlıklı kilo verme sürecinizi yavaşlatan bir konudur.

8. Stres altında ya çok yemek ya da hiç yiyememek

'Az yemeliyim' ya da 'Bugün bu ve şunlardan başka bir şey yemek yok' gibi düşüncelerle strese girmek sağlıksız bir beslenme dengesi kurmaya neden olabilir. Çünkü kilo verememek gibi bir problemle karşılaşıldığında akla gelmesi gereken ilk şey alanında uzman kişilere danışmaktır.

9. Aç kalma yanılgısına düşmek

Kahvaltıyı atlamak zayıflamanın anahtarı zannedip kendini aç bıramak. Oysa aç kalmak kilo vermek yerine metabolizmayı yavaşlatıp daha çok kilo almaya yol açabilir.

10. Uyku hijyenine sahip olamamak

Uykusuzluk, vücutta hormonal dengesizliğe yol açarak kilo alımını tetikleyebildiğinden kilo verme sürecinde sıklıkla karşılaşılan bir engel. Sadece uykusuzluk ya da dengesiz uyumak değil aynı zamanda kaliteli bir uyku almamak da kilo vermeyi zorlaştıran etkenlerden biri.

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11. Diyet bilgisizliğinin yol açtığı sağlıksız beslenme durumu

Arkadaş tavsiyesiyle ya kendi başına bir diyet programı oluşturup sağlıklı beslenme hakkında bilgi sahibi olmamak, diyete başlarken pek çoğumuzun yaptığı bir hata maalesef. Bu nedenle kilo verme sürecini bir doktorla sürdürmek verebileceğimiz en iyi ve doğru karardır.

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