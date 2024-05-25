Kilo Vermek İsteyerek Diyete Başlayanların Sıkça Yaptığı 11 Hata
Kilo Vermek İsteyerek Diyete Başlayanların Sıkça Yaptığı 11 Hata
Sen de kilo vermek için diyete başlayıp istediğin kiloya bir türlü ulaşamadıysan, diyete başlayanların sıkça yaptığı 11 hatayı derlediğimiz listeleye bir göz atmalısın! 👇
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. İki gün diyet yapınca tartıda büyük bir değişim beklemek
2. Yasaklı gıdalara takılıp asıl önemli olan şeyi unutmak
3. Salata ve brokoli gibi sebze ağırlıklı bir diyet listesi oluşturup her gün benzer yemekleri tüketmek
4. Hedef belirlemede gerçekçilikten uzak olmak
5. Suçlu hissettiren abur cubur kaçamakları yapmak
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6. Hazır paketli diyet ürünlerine güvenmek
7. Sadece diyet yaparak hayalindeki vücuda sahip olacağını düşünmek
8. Stres altında ya çok yemek ya da hiç yiyememek
9. Aç kalma yanılgısına düşmek
10. Uyku hijyenine sahip olamamak
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