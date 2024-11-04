Kişinin yaşam biçimine göre yapması gereken diyetler ve uygunlukları değişiklik gösterebilir. Peki ya senin yaşam tarzına göre ketojenik diyet sana uygun mu?

Bu testte söylüyoruz!

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