Yaşam Tarzına Göre Ketojenik Diyet Sana Uygun mu?
Yaşam Tarzına Göre Ketojenik Diyet Sana Uygun mu?
Kişinin yaşam biçimine göre yapması gereken diyetler ve uygunlukları değişiklik gösterebilir. Peki ya senin yaşam tarzına göre ketojenik diyet sana uygun mu?
Bu testte söylüyoruz!
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Öncelikle herhangi bir sağlık sorunun ya da alerjik bir durumun olup olmadığını öğrenelim!
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2. Peki ya günlük aktivite düzeyin ne durumda?
3. Beslenme hedefini öğrenebilir miyiz?
4. Düzenli olarak spor yapıyor musun?
5. Şu anki yeme düzeninde genellikle hangi yiyecekleri tüketiyorsun?
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