Tuvalet Kağıtlarının Neden Hep Beyaz Olduğunu Biliyor musunuz?

Hemen hemen her gün kullandığımız ve çoğu zaman hiç üzerinde durmadığımız tuvalet kağıdının aslında neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü? Kendi başına sıradan bir ürün gibi gözükse de beyaz tuvalet kağıdının arkasında birçok ilginç neden var. Kağıdı bu rengini seçmek sadece estetik bir tercih değil; hijyen, çevre duyarlılığı ve kullanıcı sağlığıyla da doğrudan bağlantılı. İşte tuvalet kağıdının beyaz olmasının ardındaki sebepler...