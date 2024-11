Senin Hayatın Ne Kadar Düzenli?

Hani bazı insanlar vardır ya, ruh halleri iyiyse hayatlarındaki her şey düzenli olur. Ama modları düşükse her şey darmadağındır. Sen işte tam olarak öyle bir insansın. Tabii bu senin için bir sorun değil çünkü sen her şeyin mükemmel olması gerektiği konusunda bir ısrara sahip değilsin. Senin için her şeyin mükemmel olmasındansa işlerin hallolmuş olması çok daha önemli. Bu şekilde devam edebilirsin, sonuçta her şey olması gerektiği gibi ilerliyor!