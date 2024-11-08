Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Senin Hayatın Ne Kadar Düzenli?

etiket Senin Hayatın Ne Kadar Düzenli?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 12:18

Kimimizin hayatı darmadağınken kimimizinki ise oldukça düzenli. Peki senin hayatın ne kadar düzenli? Testi çöz, hayatının ne kadar düzenli olduğunu söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Dışardan eve geldiğinde ilk olarak ne yaparsın?

2. Arkadaşlarınla buluşacağınız zaman kaç gün öncesinden plan yaparsınız?

3. Doğum günü partini kendin planlamak ister miydin?

4. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

5. Gün içinde yapacaklarını önceden belirler misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Dolabından bahset biraz da… Dağınık mıdır?

7. Evinin en dağınık odası hangisi?

8. Son olarak bulaşıklarla ilgili bir şey soralım. Bulaşıkları ne zaman halledersin?

Sen gerçekten de çok düzenlisin!

Sana hayran kaldık desek abartmış olur muyuz? Anladığımız kadarıyla sen gerçekten de hayatın her alanında oldukça düzenli birisin. Gününü önceden planlıyor, bu sayede de ne yapman gerektiği konusunda kararsız olmuyorsun. Yalnızca hayatın da değil; odan, dolabın, çalışma alanın… Her şeyin çok düzenli! Bu sayede günlük verimini de artırmış oluyorsun. Seni takdir ettik açıkçası!

Ruh haline göre değişen bir düzenin var…

Hani bazı insanlar vardır ya, ruh halleri iyiyse hayatlarındaki her şey düzenli olur. Ama modları düşükse her şey darmadağındır. Sen işte tam olarak öyle bir insansın. Tabii bu senin için bir sorun değil çünkü sen her şeyin mükemmel olması gerektiği konusunda bir ısrara sahip değilsin. Senin için her şeyin mükemmel olmasındansa işlerin hallolmuş olması çok daha önemli. Bu şekilde devam edebilirsin, sonuçta her şey olması gerektiği gibi ilerliyor!

Serseri serbest ruhuna hayran kaldık!

Sana karşı dürüst olacağız, sen gerçekten de dağınıksın. Yalnızca odan değil, kafanın içi de, yapman gereken işler de… Her şey o kadar farklı yere dağılmış ki neyden bahsedeceğimizi şaşırdık. Ama bu tam da seni yansıtıyor. Senin özgür bir ruhun var ve bu özgür ruh spontane yaşamak, her şeyi akışına bırakmak istiyor. Böyle mutluysan öyle devam et o halde!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın