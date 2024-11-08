Senin Hayatın Ne Kadar Düzenli?
Senin Hayatın Ne Kadar Düzenli?
Kimimizin hayatı darmadağınken kimimizinki ise oldukça düzenli. Peki senin hayatın ne kadar düzenli? Testi çöz, hayatının ne kadar düzenli olduğunu söyleyelim!
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1. Dışardan eve geldiğinde ilk olarak ne yaparsın?
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2. Arkadaşlarınla buluşacağınız zaman kaç gün öncesinden plan yaparsınız?
3. Doğum günü partini kendin planlamak ister miydin?
4. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
5. Gün içinde yapacaklarını önceden belirler misin?
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