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Yoğurt, Zeytinyağı, Cinsel İçecekler: Tarım Bakanlığı, Yasaklı Ürün Kullanan Firmaların Listesini Paylaştı

Yoğurt, Zeytinyağı, Cinsel İçecekler: Tarım Bakanlığı, Yasaklı Ürün Kullanan Firmaların Listesini Paylaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2024 - 18:09

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor. Yapılan testler sonrasında yasaklı ürün ve madde kullanan firmalar bakanlık tarafından ifşa ediliyor. Köfteci Yusuf skandalıyla başlayan süreç sonrasında bakanlıktan arka arkaya açıklamalar gelmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı yeni testler sonrasında bir liste daha yayınladı. 

İşte bakanlığın açıkladığı yeni liste: 

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Yaklaşık bir haftadır açıklanmayan ifşalara yenileri eklendi ve açıklandı.

Yaklaşık bir haftadır açıklanmayan ifşalara yenileri eklendi ve açıklandı.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı yeni liste:

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı yeni liste:

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