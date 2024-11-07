Yoğurt, Zeytinyağı, Cinsel İçecekler: Tarım Bakanlığı, Yasaklı Ürün Kullanan Firmaların Listesini Paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor. Yapılan testler sonrasında yasaklı ürün ve madde kullanan firmalar bakanlık tarafından ifşa ediliyor. Köfteci Yusuf skandalıyla başlayan süreç sonrasında bakanlıktan arka arkaya açıklamalar gelmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı yeni testler sonrasında bir liste daha yayınladı.

İşte bakanlığın açıkladığı yeni liste: