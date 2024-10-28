Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Sahteciliği Listesi: Köfteden Sıvı Yağa Kadar Tüm Ürünleri Bozmuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerine yasaklı madde koyan ve taklit yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı listelerde, köfte, yoğurt, sıvı yağ ve sumakta yapılan hileler ortaya çıktı. Konunun uzmanı, taklit ürünlerin nasıl anlaşılacağını da açıkladı.