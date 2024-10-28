Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Sahteciliği Listesi: Köfteden Sıvı Yağa Kadar Tüm Ürünleri Bozmuşlar
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Sahteciliği Listesi: Köfteden Sıvı Yağa Kadar Tüm Ürünleri Bozmuşlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerine yasaklı madde koyan ve taklit yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı listelerde, köfte, yoğurt, sıvı yağ ve sumakta yapılan hileler ortaya çıktı. Konunun uzmanı, taklit ürünlerin nasıl anlaşılacağını da açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlığın yaptığı denetimlerde ürünlerde domuz, at ve eşek eti kullanıldığı gündemin en çok konuşulan konusu olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar ve hileli ürünleri iki liste halinde açıklamaya devam ediyor.
Milliyet’te yer alan habere göre; Gıda Mühendisi ve Denetim Uzmanı Nurten Sırma, hileli gıdaların nasıl anlaşılacağını açıkladı.
“Sağlığı tehlikeye düşüren gıda ürünlerinde sumak var. İçinde gıdada kullanılmaya izin verilmeyen boya tespit edildi. Bununla ilgili pek çok çalışma da yapıldı. Çalışmada yabancı boya maddelerindeki toksik madde nedeniyle uzun vadede organ hasarı, toksik maddeden dolayı akut ve kronik sağlık problemleri yaşanıyor.”
“Normalde nişasta sağlığı tehlikeye düşüren bir şey değildir. Nişastayı yoğurda neden koyuyorlar? Yoğurdun kıvamı artsın, yoğunluğu artsın ve ağırlık artışı yaşansın diye nişasta koyuyorlar. Dışarıdan bakıldığında sağlığa zararı yokmuş gibi görünüyor. Fakat şöyle bir zararı var: Bunu mevzuata aykırı koyuyor. Bu işlemin yapıldığı tesis hijyen koşullarına uygun mu? Bu bir soru işareti. Tüketici parasının karşılığını alamamış oluyor. Burada sağlığı tehlikeye düşüren bir durum var.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Bitkisel karışım sıvı yağda boya tespit edildi. Ayçiçek yağının litresi 90 lira, firma bunun içerisine gıdada kullanımının yasak olduğu yeşil boyayı ilave ederek bunu zeytinyağı diye satıyor. Zeytinyağının litresi 350 TL. Yani 90 liralık ayçiçek yağını 350 TL’ye satıyorlar. Tonajlı sattığı için firmaya yüksek kar marjı kalıyor. Bu da niyeti bozan firmalara karanlık ve cazip bir saha açıyor. Tavuk sosu harcında gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullanmışlar.”
“Bu firmalar bitkisel karışım sıvı yağa uygun olmayan sektörün dışından bir boya ilave etmişler, bunu genelde koyu şişeye, kahverengi şişelere koyuyorlar. Gözle dışarıdan anlayamazsınız, ancak eve getirdiğinizde yemeğe veya salataya koymadan önce beyaz bir tabağa vatandaşlar döksün. Döktükten sonra boya kısmı bir tarafta yoğun olabiliyor. Bunu mutlaka tabağa veya bardağa boşaltsınlar. Eşit dağılmamış bir renk varsa, görüntüsünde farklılık varsa, tadında farklılık varsa tüketmesinler.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın