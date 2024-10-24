Sucuk Yerine Dil Yemişiz! Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Listeyi Açıkladı: Markalar İfşa Edildi
Sucuk Yerine Dil Yemişiz! Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Listeyi Açıkladı: Markalar İfşa Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların yeni listesini açıkladı. Yeni listede vatandaşa sucuk yerine dil, haşhaş yerine yer fıstığı yediren firmalar tek tek ifşa edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı son liste de firmaların sağlığımızla nasıl oynadığını gözler önüne serdi.
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Köfteden domuz eti, kebaptan tek tırnaklı hayvan eti, tereyağından bitkisel yağ çıkması sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşamadığımızı bir kez daha kanıtlarken yeni listede de adeta yok yok!
Bakanlığın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' sitesinde yayımladığı yeni listede sucuk, zeytinyağı, kaşar, haşhaş ezmesindeki sahtekarlıklar oraya çıktı.
Listede sucukta dil, haşhaş ezmesinde yer fıstığı kullanıldığı görülürken kaşar peynirinde yüksek nem oranı tespit edildi.
Yüzde yüz organik diye satılan zeytinyağlarına ise tohum yağları karıştırılmış.
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Bakanlığın yayımladığı yeni liste şöyle👇🏻
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