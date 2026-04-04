Sinan Akçıl’dan Tarkan’a Milli Takım Marşı İçin Beklenmedik Çıkış

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.04.2026 - 21:20

A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılma başarısı müzik dünyasını da hareketlendirdi. Sosyal medyada yeni bir marş yapılması yönünde yoğun bir beklenti oluştu. Bu beklentilerin merkezinde Tarkan vardı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde marş açıklamasıyla gündeme gelmiş, merak edilenlere yanıt vermişti. Ancak bir hamle de Sinan Akçıl’dan geldi. Akçıl, Tarkan’a gönderme olarak bir tweet attı. Gelin detaylara geçelim…

Türkiye’nin Kosova karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası bileti alması ülkede büyük bir sevinç yarattı.

Milli takım için yeni bir marş yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Bu beklentilerin odağında ise Tarkan yer aldı. İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen sanatçı, konuyla ilgili sorulara yanıt vererek, ''Var olan şarkımız çok güzel diye düşünüyorum. Yani yenisine gerek var mı, bunu bir düşünmek lazım. Emin değilim; gerek var mı yeni bir şarkıya bilmiyorum'' demiş ve bir sürpriz de olabileceğini dile getirmişti.

Tartışmalar sürerken Sinan Akçıl’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Milli takım için yeni bir marş hazırlığında olduğu bilinen Akçıl, Tarkan’ın sözlerine yanıt verdi.

Tarkan’ın cevabına karşılık olarak “Gerek var.” dedi. 👇

Akçıl daha önce yaptığı bir paylaşımda da federasyonla temas kurduğunu söylemiş, Riva’ya yapacağı ziyaretten söz ederek sürecin içinde olduğunu göstermişti ve “Az önce kıymetli Federasyon Başkanı İbrahim Bey aradı. Tüm güzel duygularımı bir kez de yüzüne ifade etme şansım oldu. Diğer konular bize kalsın, tek söylemek istediğim onun ‘melek kızı’ bu işin ruhunu ayakta tutanların başında geliyor... Haftaya bir Riva ziyaretim olacak. Konu hep kırmızı-beyaz. Allah’a şükür, iyi ki varlar.” demişti.

Yaşanan bu gelişmeler müzik dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde marş konusunun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
