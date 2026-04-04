Sinan Burhan Hadise’nin Kostümü Hakkında Ağır Konuşmuştu: Ünlü Sanatçıdan Cevap Gecikmedi

etiket Sinan Burhan Hadise’nin Kostümü Hakkında Ağır Konuşmuştu: Ünlü Sanatçıdan Cevap Gecikmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.04.2026 - 20:34

Sinan Burhan’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Hadise’nin sahne tarzına yönelik sözler tartışma yaratmıştı. Paylaşımda kullanılan ifadeler tepki almıştı. Konu kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Eleştirilerin ardından gözler Hadise’ye çevrildi. Sessiz kalmayan sanatçı, kendisine yöneltilen sözlere yanıt verdi. Gelin detaylara geçelim…

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise’yi hedef almış ve sahne kıyafeti üzerinden eleştirilerde bulunmuştu.

Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise’yi hedef almış ve sahne kıyafeti üzerinden eleştirilerde bulunmuştu.
Paylaşımında kullandığı ifadeler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Burhan, söz konusu açıklamasında “Hadise bir p.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış… Bunun adı sanat mıdır? Aşık Veysel bir sazla insanı kendine getirdi. Neşet Ertaş bir türküyle kalplere kazındı. Yaşar Kemal bir romanla dünyayı sarstı. Ara Güler bir kareyle tarihi durdurdu. Necip Fazıl Kısakürek bir mısrayla zihinleri sarstı. Ahmet Özhan sesiyle gönüllere dokundu. Eğer Hadise sanatçıysa bu isimler ne? Bu videoyu neden yayınlıyorsun diyenlere sesleniyorum. Siz gözünüzü kapatsanız da gençler zehirleniyor. Üstünü örterek geçemezsiniz. Artık yeter demelisiniz.” sözlerine yer vermişti.

Tartışma büyürken Hadise’den de açıklama geldi.

Tartışma büyürken Hadise’den de açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı, kendisi üzerinden yürütülen tartışmalara doğrudan yanıt verdi. Açıklamasında kullanılan dilin hedef gösterici olduğunu belirtti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.”

Hadise’nin bu sözleri kısa sürede geniş yankı buldu.

Hadise’nin bu sözleri kısa sürede geniş yankı buldu.

Pek çok kullanıcı sanatçıya destek mesajları paylaştı. Tartışma yalnızca iki isim arasında kalmadı ve daha geniş bir kitleye yayıldı. Konu, kadın hakları ve ifade özgürlüğü çerçevesinde de değerlendirilmeye başlandı. Sosyal medya platformlarında farklı kesimlerden yorumlar gelmeye devam ediyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
