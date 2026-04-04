Silinmeden Yetişin: 28 Mart-4 Nisan'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
04.04.2026 - 15:42

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Edis

Ünlü şarkıcı Edis, Oğul Avcı ile evlenen Serel Yereli'nin düğününe katıldı. Düğünde yer alan nadir ünlülerdendi.

Murat Dalkılıç

Saygı1 Mustafa Sandal gecesine çıkan Murat Dalkılıç, Reynmen'le pişti oldu. Kombinin kime daha çok yakıştığı konusu tartışılırken Dalkılıç, Reynmen'e övgü yağdırdı.

Ece Seçkin

Saygı1 Mustafa Sandal gecesinde 'Aya Benzer' performansıyla mest eden Ece Seçkin, hem kombini hem de dans şovuyla büyük beğeni topladı.

Sibel Can

Manifest kızlarıyla bir araya gelen Sibel Can, kızlara hayran kaldı. Övgü dolu bir hikaye paylaşan Sibel Can Manifest'e destek gösterdi.

Sıla Türkoğlu

Ata Ayyıldız'le evlilik hazırlığında olan Sıla Türkoğlu, müstakbel kocasının serseri romantikliğini paylaştı. Ata Ayyıldız'ın arabasında sevgilisinin fotoğraflarının baş köşede durduğu ortaya çıktı.

Dila Tarkan

Dila Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan bebeğini kucağına aldı. Teyze olan Dila Tarkan, mutluluğunu paylaştı.

Aygün Aydın

Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın, elinde bir avuç hapla fotoğraf paylaştı. Paylaşımı endişe yaratınca, hapların bir gün içerisinde tükettiği takviyeler olduğunu açıkladı.

Alperen Duymaz

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın spor sonrası çektiği üstsüz paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu

Bulgari etkinliğine katılan Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle nefes kesti. Hem kombini, hem makyajı hem de saç modeli çok beğenildi.

Özgü Kaya

Murat Dalkılıç, muhtemel yeni besteleri üzerine çalışırken sevgilisi Özgü Kaya da yanı başından ayrılmadı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
