Nehir Erdoğan’dan Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı: "Yanlışlıkla Oldu!"

Tanıştıktan yalnızca 6 ay sonra nikah masasına oturan çift, 2014 yılında evlenip Fransa’ya yerleşmiş, ancak bu evlilik uzun sürmemişti. Eşinin Türkiye’ye dönme kararı sonrası fikir ayrılığı yaşayan Erdoğan, 2016 yılının Aralık ayında boşanma kararı almıştı. Yıllar sonra Saba Tümer’in programına konuk olan oyuncu, evliliğiyle ilgili yaptığı “Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik” sözleriyle herkesi şaşırttı.

Saba Tümer'le programına konuk olan Erdoğan, 'Evliliği gerçekten başarabilen insanlara büyük saygı duyuyorum. Ama sevgili eski eşim Ahmet Sesigürgil’e de selam olsun; bazen bizim sadece çok iyi arkadaş olması gereken insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Evliliğimiz sadece iki yıl sürdüğü için bazen kendi kendime ‘Ben evlenmiş miydim ya?’ dediğim oluyor. Bir noktada aileme, ‘Tamam, çok istiyorsunuz, yapacağız bu işi’ dedim. O mükemmeliyetçi aile beklentisini iki senede aradan çıkarmış oldum. Sonunda onlar da benim bu işi beceremeyeceğimi anladı' ifadelerini kullandı.