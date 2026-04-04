Nehir Erdoğan’dan Yıllar Sonra Gelen Evlilik İtirafı: "Yanlışlıkla Oldu!"

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2026 - 13:34

Bir döneme damga vuran projeleriyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, bu kez yıllar sonra yaptığı samimi bir itirafla gündeme geldi. Özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulunan oyuncu, katıldığı programda evliliğiyle ilgili kullandığı ifadelerle herkesi şaşırttı. Hem kariyeri hem de özel yaşamıyla dikkat çeken Erdoğan’ın “yanlışlıkla evlendik” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nehir Erdoğan, özellikle 2004 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren Yabancı Damat dizisinde hayat verdiği “Nazlı” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında geçen hikayesi ve unutulmaz aşklarıyla hafızalara kazınan dizideki performansıyla adını duyuran Erdoğan, kariyeri boyunca birçok projede yer alsa da Nazlı karakteriyle özdeşleşti. Doğal güzelliği ve yıllara meydan okuyan görünümüyle de sık sık gündeme gelen oyuncu, sosyal medyada filtresiz paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor

Özel hayatıyla da zaman zaman konuşulan Nehir Erdoğan, “Silsile” filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile kısa sürede evlenmişti.

Tanıştıktan yalnızca 6 ay sonra nikah masasına oturan çift, 2014 yılında evlenip Fransa’ya yerleşmiş, ancak bu evlilik uzun sürmemişti. Eşinin Türkiye’ye dönme kararı sonrası fikir ayrılığı yaşayan Erdoğan, 2016 yılının Aralık ayında boşanma kararı almıştı. Yıllar sonra Saba Tümer’in programına konuk olan oyuncu, evliliğiyle ilgili yaptığı “Çok iyi arkadaş olmamız gerekirken yanlışlıkla evlendik” sözleriyle herkesi şaşırttı.

Saba Tümer'le programına konuk olan Erdoğan, 'Evliliği gerçekten başarabilen insanlara büyük saygı duyuyorum. Ama sevgili eski eşim Ahmet Sesigürgil’e de selam olsun; bazen bizim sadece çok iyi arkadaş olması gereken insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Evliliğimiz sadece iki yıl sürdüğü için bazen kendi kendime ‘Ben evlenmiş miydim ya?’ dediğim oluyor. Bir noktada aileme, ‘Tamam, çok istiyorsunuz, yapacağız bu işi’ dedim. O mükemmeliyetçi aile beklentisini iki senede aradan çıkarmış oldum. Sonunda onlar da benim bu işi beceremeyeceğimi anladı' ifadelerini kullandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
