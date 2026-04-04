Kanye West'in Türkiye Konseri İptal mi Oldu? Listeden İstanbul'un Silinmesi Hayranlarını Korkuttu

Kanye West'in Türkiye Konseri İptal mi Oldu? Listeden İstanbul'un Silinmesi Hayranlarını Korkuttu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2026 - 10:43

Dünya turnesine çıkmaya hazırlanan Kanye West, Türkiye ayağıyla da uzun süredir gündemdeydi. İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen konser, özellikle Türk hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak Spotify’daki takvimde yer alan konser tarihleri arasında Türkiye’nin bir anda kaybolması, sosyal medyada kısa sürede paniğe yol açtı. Pek çok kişi konserin iptal edildiğini düşünürken, ortaya atılan iddialar hızla yayılmaya başladı. Neyse ki çok geçmeden listede yapılan düzeltmeyle İstanbul konserinin yeniden görünmesi, iptal söylentilerini boşa çıkardı.

Kanye West, müzik kariyeri boyunca hip-hop ve pop dünyasına damga vuran sayısız hit parçaya imza attı.

Kanye West, müzik kariyeri boyunca hip-hop ve pop dünyasına damga vuran sayısız hit parçaya imza attı.

“Stronger”, “Heartless”, “Runaway”, “Gold Digger”, “Power” ve “Praise God” gibi şarkılarıyla global çapta büyük bir hayran kitlesine ulaşan West, sadece müziğiyle değil sahne şovları ve sıra dışı çıkışlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Yıllardır listeleri altüst eden bu parçalar, sanatçının neden dünya çapında bir fenomene dönüştüğünün en büyük kanıtı.

Son dönemde yeni turne hazırlıklarıyla adından söz ettiren Kanye West’in dünya turu planına Türkiye’nin de dahil olması hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Son dönemde yeni turne hazırlıklarıyla adından söz ettiren Kanye West’in dünya turu planına Türkiye’nin de dahil olması hayranlarını heyecanlandırmıştı.

İstanbul’da 30 Mayıs’ta konser vereceği konuşulan West’in, Spotify’daki konser takviminde Türkiye ayağının bir anda silinmesi ise kısa sürede kafa karışıklığı yarattı. Pek çok kişi konserin iptal edildiğini düşünürken, gelişmeler bunun geçici bir durum olabileceğini gösterdi. Nitekim kısa süre sonra İstanbul konserinin etkinlik listesinde yeniden yer alması, hayranlara derin bir “oh” çektirdi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
