Saygı1 Gecesinde Pişti Olan Murat Dalkılıç ve Reynmen Olayı Tatlıya Bağladı

Saygı1 Gecesinde Pişti Olan Murat Dalkılıç ve Reynmen Olayı Tatlıya Bağladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2026 - 09:13

Saygı1 serisinin Mustafa Sandal gecesi hem performansları hem de kulis detaylarıyla konuşulmaya devam ediyor. Murat DalkılıçReynmen, Berkay, Atiye ve Gülben Ergen gibi isimlerin sahne aldığı gecede nostalji rüzgarı eserken, gecenin dikkat çeken detaylarından biri ise Murat Dalkılıç ve Reynmen’in sahnede “pişti” olmasıydı. Aynı tarz ceket tercihleriyle dikkat çeken ikili, performans kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme oturdu.

Magazinin en sevilen gecelerinden biri olan Saygı1 serisi, bu kez Mustafa Sandal için düzenlenen özel konserle gündeme damga vurdu.

Magazinin en sevilen gecelerinden biri olan Saygı1 serisi, bu kez Mustafa Sandal için düzenlenen özel konserle gündeme damga vurdu.

Gecede sahneye çıkan isimler adeta yıldızlar geçidine dönüşürken, Murat DalkılıçReynmen, Berkay, Atiye ve Gülben Ergen gibi pop müziğin sevilen isimleri sahnede performanslarıyla geceye damga vurdu. Mustafa Sandal’ın hit şarkılarının yeniden yorumlandığı gecede hem nostalji hem de enerji bir aradaydı.

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Murat Dalkılıç ile Reynmen arasında yaşanan “pişti” anı oldu.

Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Murat Dalkılıç ile Reynmen arasında yaşanan “pişti” anı oldu.

İkilinin sahne performansında tercih ettiği kırmızı tonlardaki ceketlerin neredeyse birebir aynı olması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bu tatlı tesadüf Instagram’a da taşındı. Dalkılıç, Reynmen’i etiketleyerek “Daha çok yakışmış Yusuf’um” notunu düşerken, Reynmen’den gecikmeyen yanıt “Hayır sana daha yakışmış Murat’ım” oldu. İkilinin karşılıklı övgü dolu bu cevapları dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
