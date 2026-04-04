6 Ay Önce Boşanan Melek Mosso’dan Duygulandıran Gelinlik Kararı!

6 Ay Önce Boşanan Melek Mosso’dan Duygulandıran Gelinlik Kararı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2026 - 09:35

Pop müziğin güçlü sesi Melek Mosso, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Duygusal şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mosso, son olarak Saygı1 Mustafa Sandal gecesindeki performansıyla konuşuldu. “Gidenlerden” yorumu kadar sahnede yaptığı anlamlı açıklamayla da dikkat çeken şarkıcının, boşanmasının ardından yaptığı jest sosyal medyada gündem oldu.

Melek Mosso son yıllarda güçlü sesi ve yorumladığı şarkılarla adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

Melek Mosso son yıllarda güçlü sesi ve yorumladığı şarkılarla adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

“Yıllar Affetmez”, “Vursalar Ölemem”, “Kedi”, “Hayatım Kaymış” ve “İlletim” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mosso, özellikle duygusal yorumlarıyla dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen şarkıcı, 11 Ekim 2023’te Serkan Sağdıç ile Mersin’de nikah masasına oturmuştu. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. Yaklaşık iki yıl süren birliktelik, 2025 yılında anlaşmalı olarak sona erdi. Tarafların “fikir ayrılıkları” ve yoğun iş tempoları nedeniyle dostane şekilde yollarını ayırdığı öğrenildi.

Saygı1 Mustafa Sandal gecesinde sahneye çıkan Melek Mosso, sevilen parça “Gidenlerden” ile izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Saygı1 Mustafa Sandal gecesinde sahneye çıkan Melek Mosso, sevilen parça “Gidenlerden” ile izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Gecede performansıyla alkış toplayan Mosso, sahnede yaptığı açıklamayla da dikkat çekti. 6 ay önce boşanan ünlü şarkıcı, düğününde giydiği gelinlik ve bindallıyı ihtiyacı olan bir gelin adayına hediye edeceğini duyurdu. Bu anlamlı jest, kısa sürede sosyal medyada takdir topladı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
