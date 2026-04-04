Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, Melis İşiten'in Cem Yılmaz'la Konuşma Şeklini Fena Tiye Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2026 - 12:58

Melis İşiten’in Cem Yılmaz’ı konuk ettiği bölümdeki konuşma tarzı aylar sonra yeniden gündeme geldi. Zaten Şov’da bu kez Mesut Can Tomay ve Ali Biçim’i ağırlayan İşiten, ikilinin “Cem abicim” taklitleriyle uzun süre tiye alındı. Şakanın dozu artınca ortaya çıkan anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Zaten Şov programının sunucusu, oyuncu kimliği ve samimi tavırlarıyla tanıdığımız Melis İşiten’e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Kariyeri boyunca farklı projelerde yer alsa da son dönemde özellikle kendi programındaki filtresiz sohbetleriyle adından söz ettiren İşiten, özel hayatıyla da uzun süre magazin gündeminin merkezinde kalmıştı.

Özellikle Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı ilişki, evlilik ve ardından gelen boşanma süreci uzun süre konuşulmuş; ikilinin ayrılığı magazin manşetlerinden günlerce düşmemişti. Tüm bu süreçlerin ardından ekranlara kendi programıyla dönen İşiten, bu kez de konuklarıyla kurduğu diyaloglar ve rahat tavırlarıyla dikkat çekmeye başladı.

Birkaç ay önce programına Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden Cem Yılmaz’ı konuk eden Melis İşiten’in o bölümü ise resmen olay olmuştu.

İkilinin sohbeti oldukça eğlenceli geçse de, İşiten’in Yılmaz’a karşı sergilediği heyecanlı tavırlar ve sık sık kullandığı “Cem abicim” hitabı sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.

Programın ardından özellikle X'te yapılan yorumlarda, İşiten’in konuşma tarzı “fazla heyecanlı” ve “fazla samimi” bulunmuş; bu durum da goygoycular için bulunmaz bir malzeme haline gelmişti. Günlerce konuşulan bu detay, o bölümün önüne bile geçmişti desek abartmış olmayız.

Geçtiğimiz saatlerde ise Melis İşiten, bu kez programında sosyal medyanın en bilinen isimlerinden Mesut Can Tomay ve Ali Biçim’i ağırladı.

İkili daha sohbetin başından itibaren konuyu Cem Yılmaz bölümüne getirirken, Melis İşiten’in o programdaki tavırlarını birebir taklit etmeye başladı. Özellikle “Cem abicim, Cem abicim…” şeklindeki hitaplar tekrar tekrar dile getirilirken, yapılan göndermeler kısa sürede sohbetin ana konusuna dönüştü.

Başta şaka dozunda başlayan bu taklitler, ilerleyen dakikalarda giderek uzadı ve sertleşti. Mesut Can Tomay ve Ali Biçim’in bu konuyu ısrarla devam ettirmesi, izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan kesitlerde, Melis İşiten’in zaman zaman gülmeye çalışsa da rahatsız olduğu anlar net şekilde hissedildi. Özellikle mimiklerinin değişmesi ve konuyu kapatmaya çalıştığı anlar, izleyenler tarafından “bozuldu” şeklinde yorumlandı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
