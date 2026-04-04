Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, Melis İşiten'in Cem Yılmaz'la Konuşma Şeklini Fena Tiye Aldı!

İkili daha sohbetin başından itibaren konuyu Cem Yılmaz bölümüne getirirken, Melis İşiten’in o programdaki tavırlarını birebir taklit etmeye başladı. Özellikle “Cem abicim, Cem abicim…” şeklindeki hitaplar tekrar tekrar dile getirilirken, yapılan göndermeler kısa sürede sohbetin ana konusuna dönüştü.

Başta şaka dozunda başlayan bu taklitler, ilerleyen dakikalarda giderek uzadı ve sertleşti. Mesut Can Tomay ve Ali Biçim’in bu konuyu ısrarla devam ettirmesi, izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan kesitlerde, Melis İşiten’in zaman zaman gülmeye çalışsa da rahatsız olduğu anlar net şekilde hissedildi. Özellikle mimiklerinin değişmesi ve konuyu kapatmaya çalıştığı anlar, izleyenler tarafından “bozuldu” şeklinde yorumlandı.