Vatandaşlara En Çok At ve Eşek Eti Yediren İller Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listesi gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları listeler halinde paylaşmaya devam ediyor. Özellikle et ürünlerine tek tırnaklı eti (at, eşek gibi hayvanlar) karıştıran firmaların çokluğu dikkatlerden kaçmadı. En çok tek tırnaklı ürün ise Adana ve Sakarya’da tespit edildi.