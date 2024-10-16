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Vatandaşlara En Çok At ve Eşek Eti Yediren İller Belli Oldu

Vatandaşlara En Çok At ve Eşek Eti Yediren İller Belli Oldu

Adana Sakarya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 22:59

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listesi gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları listeler halinde paylaşmaya devam ediyor. Özellikle et ürünlerine tek tırnaklı eti (at, eşek gibi hayvanlar) karıştıran firmaların çokluğu dikkatlerden kaçmadı. En çok tek tırnaklı ürün ise Adana ve Sakarya’da tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesinde Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi en çok konuşulan konulardan olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesinde Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi en çok konuşulan konulardan olmuştu.

Ancak listede kırmızı ette en çok yapılan tağşiş ise tek tırnaklı ve kanatlı eti yapılıyor.

Ancak listede kırmızı ette en çok yapılan tağşiş ise tek tırnaklı ve kanatlı eti yapılıyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, vatandaşlara en çok tek tırnaklı eti Adana ve Sakarya’da yedirildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, vatandaşlara en çok tek tırnaklı eti Adana ve Sakarya’da yedirildi.

Kaynak

Adana’da 9 firmanın, Sakarya’da ise 6 firmanın ürünlerinde at ve eşek eti tespit edili.

Adana’da 9 firmanın, Sakarya’da ise 6 firmanın ürünlerinde at ve eşek eti tespit edili.

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