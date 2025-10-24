Kazandık Ama Kaybetmememiz Gereken Daha Büyük Şeyler Var

Maçın hakemi Ozan Ergün için birkaç kelime etmek isterim:

Bu hakemin futbol bilgisi, sıradan bir taraftardan çok daha az. Futbol kurallarını bilmediği açık. Pek çok kararı yanlıştı.

En bariz yanlışlarının başında, Muleka’nın Mustafa Hekimoğlu’nun suratına attığı dirseği görmezden gelmesi geldi. Oysa bu hareket net bir sarı kart olmalıydı. Şahsi kanaatim, ikinci sarı kartı gösterip Muleka’yı oyun dışına yollamaya yüreği yetmedi. Böyle çaylak hakemler, güçlü taraftar desteği olan deplasman takımları aleyhine karar vermekten çekinirler.

Abraham’ın iptal edilen golünde ise kolektif bir art niyet vardı. VAR hakemi Ümit Öztürk’ün yönettiği Beşiktaş maçlarındaki performansı oldukça kötüdür; Beşiktaş’ın canını az yakmamıştır. Bu gol pozisyonunda Ozan Ergün’ün toyluğundan yararlanarak onu ekrana çağırdı. Ozan Ergün de bu net golü, Ümit Öztürk’ün yönlendirmesi ve belki de telkiniyle iptal etti. VAR ses kayıtlarının acilen açıklanmasını bekliyoruz.

Bu golün iptalinde art niyet arıyor olmamı ağır bulanlar olacaktır. Ancak oyunun kuralları o kadar nettir ki, bu kuralı bilmeyenlere hakemlik sertifikası verilmesi mümkün değildir. Ben bu kuralı bilerek golü iptal ettiklerine inanıyorum.