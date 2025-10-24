onedio
Beşiktaş
Spor
Futbol
Beşiktaş
Kazandık Ama Kaybetmememiz Gereken Daha Büyük Şeyler Var

etiket Kazandık Ama Kaybetmememiz Gereken Daha Büyük Şeyler Var

Beşiktaş
Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
24.10.2025 - 12:12

Erteleme maçları, maçın ertelendiği tarihteki oyuncu kadrosuyla oynandığından, Beşiktaş ağırlıklı olarak yedek kadrosuyla bu maça çıkmak zorunda kalmıştı. Bu yüzden maç öncesi Beşiktaş taraftarlarının galibiyet beklentisi oldukça düşüktü. Belki de alınacak bir beraberlik, pek çok Beşiktaşlıyı memnun edecekti.

Korkulan olmadı ve Beşiktaş kazandı. Dolayısıyla “iyi oynadı” ya da “kötü oynadı” gibi yorumlara gerek yok. Şayet yedek ağırlıklı kadroyla deplasmanda galip gelmişse, çok fazla yakınmanın ve şikâyet etmenin bir anlamı yoktur.

Hakemler acemi mi, artı niyetli mi?

Hakemler acemi mi, artı niyetli mi?

Maçın hakemi Ozan Ergün için birkaç kelime etmek isterim:

Bu hakemin futbol bilgisi, sıradan bir taraftardan çok daha az. Futbol kurallarını bilmediği açık. Pek çok kararı yanlıştı.

En bariz yanlışlarının başında, Muleka’nın Mustafa Hekimoğlu’nun suratına attığı dirseği görmezden gelmesi geldi. Oysa bu hareket net bir sarı kart olmalıydı. Şahsi kanaatim, ikinci sarı kartı gösterip Muleka’yı oyun dışına yollamaya yüreği yetmedi. Böyle çaylak hakemler, güçlü taraftar desteği olan deplasman takımları aleyhine karar vermekten çekinirler.

Abraham’ın iptal edilen golünde ise kolektif bir art niyet vardı. VAR hakemi Ümit Öztürk’ün yönettiği Beşiktaş maçlarındaki performansı oldukça kötüdür; Beşiktaş’ın canını az yakmamıştır. Bu gol pozisyonunda Ozan Ergün’ün toyluğundan yararlanarak onu ekrana çağırdı. Ozan Ergün de bu net golü, Ümit Öztürk’ün yönlendirmesi ve belki de telkiniyle iptal etti. VAR ses kayıtlarının acilen açıklanmasını bekliyoruz.

Bu golün iptalinde art niyet arıyor olmamı ağır bulanlar olacaktır. Ancak oyunun kuralları o kadar nettir ki, bu kuralı bilmeyenlere hakemlik sertifikası verilmesi mümkün değildir. Ben bu kuralı bilerek golü iptal ettiklerine inanıyorum.

Beşiktaş camiası sabırlı olmalı.

Beşiktaş camiası sabırlı olmalı.

Son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2020–21 sezonundan bu yana, kulüpte 4 başkan (ANÇ – Arat – Yücel – Adalı) ve 9 teknik direktör değişti. Sergen Yalçın, son beş yıldaki 10. teknik direktörümüz.

(Ö. Karaveli, V. Ismael, Ş. Güneş, B. Yılmaz, R. Çalımbay, S. Topraktepe, F. Santos, GvB, O. Solskjaer, S. Yalçın)

Bu değişimler hiçbir başarı getirmedi. İstikrarın olmadığı bir kulüpte ne sportif başarı ne de finansal başarı gerçekleşir.

Beşiktaş taraftarı, eski aidiyet duygularımızı ve kulübümüzün etik kurallarını yitirmemelidir:

“Yenilsen de yensen de taraftarın senle” sloganı lafta kalmamalı. Sahadaki oyuncuyu maç oynanırken yuhalamak, ıslıklamak Beşiktaş taraftarına yakışmaz. Bu tavrın, Beşiktaş Kulübü ve sahadaki takım için bir yarar sağlayacağını düşünen taraftarların, Beşiktaş’ın ilkelerinden nasibini almamış olduklarını düşünüyorum.

Takım her tökezlediğinde teknik direktörün yollanması için kulübe baskı yapmanın ve bu sıklıkta teknik direktör değiştirmenin hiçbir yarar getirmediğini hep birlikte son beş yılda yaşadık.

Şu anda Sergen Yalçın aleyhine görsel medya ve sosyal medyada bir kampanya başlatılmış durumda. Beşiktaş taraftarı bu oyuna gelmeden teknik direktörüne sonuna kadar sahip çıkmalı. Aksi takdirde rakiplerin ekmeğine yağ sürmüş olurlar.

Son olarak, başkanına da sahip çıkmalıdır. Başkan Adalı’nın benim de eleştirdiğim pek çok icraatı var. Her başkan hata yapabilir; bu doğaldır. Hatalarını ve sevaplarını kantara koymak için henüz çok erken. Başkan henüz tam bir sezon kulübün başında olmadı. Kendisine hatalarını düzeltmesi için zaman tanımalıyız.

Kulübü çok yakından takip eden ve kulübe yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiş biri olarak çok net söylüyorum:

Camiamız bu sabrı gösteremezse, yakında başkan adayı olma cesareti gösterecek tek bir kişi bile bulamayız.

Dipnot:

Bu satırlar üzerine pek çok trolün saldırısına uğrayacağımı biliyorum. Beşiktaş yazarlığından tek kuruş kazanan biri olmadığım için bu saldırılar umurumda bile olmaz. Boşuna heveslenmesinler.

