Kazandık Ama Kaybetmememiz Gereken Daha Büyük Şeyler Var

Son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2020–21 sezonundan bu yana, kulüpte 4 başkan (ANÇ – Arat – Yücel – Adalı) ve 9 teknik direktör değişti. Sergen Yalçın, son beş yıldaki 10. teknik direktörümüz.
(Ö. Karaveli, V. Ismael, Ş. Güneş, B. Yılmaz, R. Çalımbay, S. Topraktepe, F. Santos, GvB, O. Solskjaer, S. Yalçın)
Bu değişimler hiçbir başarı getirmedi. İstikrarın olmadığı bir kulüpte ne sportif başarı ne de finansal başarı gerçekleşir.
Beşiktaş taraftarı, eski aidiyet duygularımızı ve kulübümüzün etik kurallarını yitirmemelidir:
“Yenilsen de yensen de taraftarın senle” sloganı lafta kalmamalı. Sahadaki oyuncuyu maç oynanırken yuhalamak, ıslıklamak Beşiktaş taraftarına yakışmaz. Bu tavrın, Beşiktaş Kulübü ve sahadaki takım için bir yarar sağlayacağını düşünen taraftarların, Beşiktaş’ın ilkelerinden nasibini almamış olduklarını düşünüyorum.
Takım her tökezlediğinde teknik direktörün yollanması için kulübe baskı yapmanın ve bu sıklıkta teknik direktör değiştirmenin hiçbir yarar getirmediğini hep birlikte son beş yılda yaşadık.
Şu anda Sergen Yalçın aleyhine görsel medya ve sosyal medyada bir kampanya başlatılmış durumda. Beşiktaş taraftarı bu oyuna gelmeden teknik direktörüne sonuna kadar sahip çıkmalı. Aksi takdirde rakiplerin ekmeğine yağ sürmüş olurlar.
Son olarak, başkanına da sahip çıkmalıdır. Başkan Adalı’nın benim de eleştirdiğim pek çok icraatı var. Her başkan hata yapabilir; bu doğaldır. Hatalarını ve sevaplarını kantara koymak için henüz çok erken. Başkan henüz tam bir sezon kulübün başında olmadı. Kendisine hatalarını düzeltmesi için zaman tanımalıyız.
Kulübü çok yakından takip eden ve kulübe yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiş biri olarak çok net söylüyorum:
Camiamız bu sabrı gösteremezse, yakında başkan adayı olma cesareti gösterecek tek bir kişi bile bulamayız.
Dipnot:
Bu satırlar üzerine pek çok trolün saldırısına uğrayacağımı biliyorum. Beşiktaş yazarlığından tek kuruş kazanan biri olmadığım için bu saldırılar umurumda bile olmaz. Boşuna heveslenmesinler.