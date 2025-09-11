Kaydedin Lazım Olur! Hangi Leke Nasıl Çıkar?

Beyaz gömleğe kahve, halıya çay dökülür, mutfakta yağ… Kısacası hayatın belli anlarınla lekelerle baş etmek gerekiyor! Ama panik yok, çünkü her lekenin bir çözümü var. İşte günlük hayatta en çok karşımıza çıkan lekeler ve onları çıkarmanın pratik yöntemleri: 👇