onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kaydedin Lazım Olur! Hangi Leke Nasıl Çıkar?

etiket Kaydedin Lazım Olur! Hangi Leke Nasıl Çıkar?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.09.2025 - 12:32

Beyaz gömleğe kahve, halıya çay dökülür, mutfakta yağ… Kısacası hayatın belli anlarınla lekelerle baş etmek gerekiyor! Ama panik yok, çünkü her lekenin bir çözümü var. İşte günlük hayatta en çok karşımıza çıkan lekeler ve onları çıkarmanın pratik yöntemleri: 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. En sık karşılaşılan, kahve lekesi!

Kahve döküldüğünde hemen soğuk suyla müdahale etmek şart. Ardından biraz karbonat veya tuz serpip hafifçe ovabilirsin. Sonrasında deterjanlı ılık suyla yıkandığında leke büyük oranda kaybolur. Geciktikçe kahve kumaşa iyice işler, o yüzden “Sonra hallederim.” deme!

2. Kahve gibi çay lekesi de her an karşımıza çıkabilir!

Çay lekesi inatçı olabilir ama sıcak suyla değil, soğuk suyla müdahale etmek önemli. Lekenin üzerine biraz beyaz sirke damlatıp beklettikten sonra çitilersen etkili sonuç alırsın. Özellikle açık renk kumaşlarda sirke mucize yaratır! Bir de güneşte kurutursan lekenin izi kalmaz.

3. Şarap lekesi için endişelenmeyi bırak!

Kırmızı şarap dökülür dökülmez üzerine beyaz şarap ya da soda dökebilirsin. Bu, şarabın kumaşa işlemesini engeller. Ardından tuz serpip bekletmek de rengini düzeltmeye yardımcı olur. Sonrasında normal yıkama yaptığında leke büyük ölçüde gider.

4. En korkulanlardan biri, yağ lekesi!

Yağ lekesi için en hızlı çözüm, bulaşık deterjanı! Yağ lekesinin üstüne birkaç damla bulaşık deterjanı damlatıp hafifçe ovarak beklet. Ilık suyla duruladığında yağın büyük kısmı çıkacaktır. Kumaşta kalıcı olmasın diye işlemi mümkünse hemen yapmalısın.

5. Peki ya mürekkep lekesi?

Mürekkep döküldüyse hemen alkolle müdahale et! Pamukla lekenin üzerine tampon yaparak sil, alkol mürekkebi anında çözecektir. Fazla ovma, aksi halde mürekkep daha da yayılır. Sonrasında sabunlu suyla yıkayarak lekeden tamamen kurtulabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ruj lekesi inatçı gibi görünebilir ama...

Ruj yağ bazlı olduğu için direkt deterjan işe yaramaz. Lekenin üzerine az miktarda makyaj temizleyici veya bulaşık deterjanı damlatabilirsin. Bekletip ılık suyla çitilediğinde ruj izleri kaybolacaktır. Yıkama öncesi mutlaka kontrol et, yoksa leke sabitlenir!

7. Kan lekesi için ne yapmak gerek?

En önemli kural: sıcak su kullanma! Kan proteini sıcakla sabitlenir ve çıkması zorlaşır. Bunun yerine soğuk suya yatırıp biraz karbonatla ovabilirsin. Kan lekesi kurumuşsa oksijenli su damlatmak da işe yarar.

8. Oje lekesi seni korkutmasın!

Kumaşa damlayan oje için asetonlu pamuk kullanabilirsin. Ama dikkat, hassas kumaşlarda renk açma yapabilir. O yüzden önce görünmeyen küçük bir yerde denemek en güvenlisi. Lekeyi çözdükten sonra sabunlu suyla yıkayarak kalıntıları temizlersen, lekeden kolayca kurtulabilirsin!

9. Pas lekesinin en etkili çözümü!

Pas lekesi için limon suyu birebir çözüm. Lekeye limon suyu sıkıp üzerine biraz tuz serpip beklet. Güneşte kurumasına izin verirsen etkisi artar. Sonra duruladığında pasın nasıl kaybolduğunu göreceksin!

10. Ter lekesinden sararan kumaşlar herkesin kabusu!

Sararmış tişört ya da gömleklerin koltuk altlarını beyaz sirke ve karbonat karışımıyla ovabilirsin. 30 dakika beklettikten sonra makineye atmak yeterli olur. Yumuşatıcı yerine sirke kullanmak da sararmayı önler. Hem hijyenik hem doğal bir yöntem!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Mum lekesiyle baş etmek çok kolay!

Bir yere mum damladıysa önce donmasını bekle, eğer kıyafetse buzdolabına bile koyabilirsin. Sonrasında spatula ya da bıçakla kazı. Kalan iz için üzerine kağıt havlu koyup, düşük ısıda ütüyle bastır. Mum eriyip kağıda geçecektir.

12. Çimen lekesi iz bırakır mı?

Çocukların üstü başı çimen oluyorsa hemen sabunlu suya yatırmak lazım. Sabunla ovmak çoğu zaman yeterli olur. Daha inatçı lekeler içinse biraz alkol damlatabilirsin. Açık renk kumaşlarda özellikle etkili olur!

13. Küf lekesi moralini bozmasın!

Dolapta uzun süre bekleyen kıyafetlerde veya nemli ortamlarda sık sık karşımıza çıkan küf lekelerinden kurtulmak için önce kıyafeti sirke ve su karışımında yaklaşık yarım saat beklet. Ardından lekenin üzerine karbonat serpip nazikçe fırçala. Son olarak çamaşır makinesinde yüksek ısıya uygun bir programda yıka. Böylece hem küf lekesinden hem de kokusundan kurtulabilirsin!

14. Domates sosunu dert bile etme!

Sos döküldüyse hemen kaşıkla fazlasını al, sürtüp lekeyi yayma. Üzerine karbonat ve biraz sirke dök, köpürmesini bekle. Sonra bol soğuk suyla durula. Güneşe bırakırsan kalan izler de kolayca kaybolur.

15. Çikolatadan vazgeçmeyiz! Peki lekesi nasıl çıkar?

Önce lekeyi katılaşması için biraz beklet, hatta buzla sertleştirebilirsin. Sonra bıçakla kazıyarak fazlasını al. Üzerine sabunlu su döküp nazikçe ovaladığında çıkacaktır. Makinede yıkamadan önce kontrol etmeyi unutma!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın