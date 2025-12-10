Karşılaştığında Kalbini Pamuk Şeker Gibi Eritecek Cümleyi Söylüyoruz!

Senin için aşk, kelimelerden çok hislerle anlatılan bir şey. Bir bakış, bir sessizlik bile senin için binlerce “seni seviyorum”a bedel. Derin bağlar kurup yüzeysellikten uzak duruyorsun. Birinin kalbine girmesi kolay değil ama girerse de sonsuza kadar orada kalır. Bu cümle seni anlatıyor, zira senin sevgin anlam katıp sıradan anları bile büyüye dönüştürüyor!