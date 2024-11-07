Kalbine Ne Kadar Güveniyorsun?
Kalbine Ne Kadar Güveniyorsun?
Kalbine her daim güvenebiliyor musun? Kalbin sana her zaman doğru yolu mu gösteriyor? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kararlarını genelde hangisiyle alıyorsun?
4. Kendinde en nefret ettiğin özellik ne?
5. Arkadaşlarının seni ektiğini öğrendiğinde tepkin ne olur?
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6. Kendini sık sık yalnız hissediyor musun?
7. En çok kiminle vakit geçiriyorsun?
8. Aldatıldığını öğrendin diyelim. Ne yaparsın?
9. Karşı cinste asla karşı koyamayacağın şey ne olur?
10. Sence duygular zayıflık mıdır?
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Sen kalbine çok güveniyorsun!
Sen kalbini yok sayıyorsun!
Sen kalbine güvenmiyorsun!
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Sen kalbine çok güveniyorsun!