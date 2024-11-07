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Kalbine Ne Kadar Güveniyorsun?

Kalbine Ne Kadar Güveniyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 13:01

Kalbine her daim güvenebiliyor musun? Kalbin sana her zaman doğru yolu mu gösteriyor? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kararlarını genelde hangisiyle alıyorsun?

4. Kendinde en nefret ettiğin özellik ne?

5. Arkadaşlarının seni ektiğini öğrendiğinde tepkin ne olur?

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6. Kendini sık sık yalnız hissediyor musun?

7. En çok kiminle vakit geçiriyorsun?

8. Aldatıldığını öğrendin diyelim. Ne yaparsın?

9. Karşı cinste asla karşı koyamayacağın şey ne olur?

10. Sence duygular zayıflık mıdır?

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Sen kalbine çok güveniyorsun!

Sen kalbinin ritmiyle kaybolmuş gibi görünüyorsun. Bu büyülü ritim, senin içindeki yaşam enerjisi, senin kişisel pusulan. Kalbinin her atışı, her ritmi, sanki seni doğru yola yönlendiren bir rehber gibi. Bu ritim, seni gerçeklerin olduğu yere, hayatın en saf ve en doğru yönüne çekiyor. Kalbinin sesini dinlemekte, onunla konuşmakta hiçbir zaman tereddüt etmiyorsun. Çünkü kalbinle olan bağın, o sarsılmaz güven duygusu üzerine kurulu. Bu güven, kalbinin her atışında daha da derinleşiyor, daha da güçleniyor. İşte bu yüzden kalbine olan güvenin sınırsız, sonsuz. Onun sesini dinlemek, onunla birlikte atmak, senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Bu inanılmaz güveninle, kalbinin ritmiyle dans ediyor, hayatın karmaşasında bile doğru yolu bulmayı başarıyorsun. Kalbinin ritmi, senin içindeki enerji, senin kişisel pusulan. Bu ritim, seni gerçeklerin olduğu yere, hayatın en saf ve en doğru yönüne çekiyor.

Sen kalbini yok sayıyorsun!

Sen kalbini yok sayıyorsun. Kalbinin o tatlı, naif sesini duymazdan geliyorsun. Oysa kalbin, senin en sadık yol göstericin, en içten dostun. Ama sen ne yapıyorsun? Onu susturuyorsun, ona kulaklarını tıkıyorsun. Kalbinin sesini duymamak için adeta bir duvar örüyorsun etrafına. Belki de korkuyorsun; kalbinin sesini duyduğunda nelerle yüzleşeceğinden, neler hissedeceğinden. Ama unutma ki, kalbinin sesini bastırmak, onu yok saymak sadece seni daha da yalnızlaştırır. Biraz cesaret edip, kalbinin sesini duymaya çalış. Belki de hayatının en güzel melodisini keşfedeceksin. Ve emin ol, o melodiyi keşfettiğinde hayatın daha da anlam kazanacak. Unutma, kalbinin sesi senin en doğru pusulan. Ona kulak ver, onu dinle ve onunla birlikte hayatın ritmini yakala.

Sen kalbine güvenmiyorsun!

Kalbinin sesine kulak vermekten çekiniyorsun. Kalbinin derinliklerinden yükselen o kıpırtıları, o heyecanları, o korkuları görmeye cesaret edemiyorsun. Aşkın, tutkunun, hüznün ve sevincin en saf haliyle karşına çıktığı o yerde, kalbinin kararlarını sorguluyorsun. Kalbinin ritmini hissetmiyorsun, kalbinin atışlarını dinlemiyorsun. Oysa kalbin, senin en içten duygularının, en gerçek hislerinin yankılandığı yer. Onunla konuşmayı, onunla dans etmeyi, onunla ağlamayı ve gülmeyi öğrenmelisin. Kalbinin kararlarına güvenmeli, onunla birlikte adım atmalısın. Kalbinin kararlarına güvenmek, belki de hayatının en büyük riski olacak. Ama unutma ki, kalbinin kararlarına güvenmek aynı zamanda hayatının en büyük ödülü olabilir. Kalbinin kararlarına güven, çünkü kalbin seni hiçbir zaman yanıltmaz. Kalbin, senin en doğru pusulan, en güvenilir rehberin. Kalbinin kararlarına güven, çünkü kalbin senin en içten duygularının, en gerçek hislerinin yankılandığı yer. Kalbinin kararlarına güven, çünkü kalbin seni sen yapar.

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Sen kalbine çok güveniyorsun!