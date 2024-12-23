Evet/Hayır Testine Göre Kraliçe Ruhunu Taşıyor Musun?
Evet/Hayır Testine Göre Kraliçe Ruhunu Taşıyor Musun?
Hepimiz zaman zaman kendimizi bir kraliçe kadar asil, güçlü ve özgüvenli hissederiz. Peki ya bu hislerimiz ne kadar gerçeği yansıtıyor? İçimizdeki kraliçe ruhunu ne kadar taşıyoruz? Bu test, belki de hiç farkında olmadan taşıdığınız kraliçe ruhunu ortaya çıkaracak.
Evet/Hayır Testine Göre Kraliçe Ruhunu Taşıyor Musun?
Haydiii!
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1. Başkalarının seninle ilgili görüşlerini genellikle umursamaz mısın?
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2. Kendini sürekli geliştirmek için çaba gösterir misin?
3. Çevrendeki insanlara ilham verdiğini düşünüyor musun?
4. Zor durumlarda bile sakin kalıp, mantıklı kararlar alabilir misin?
5. Güçlü bir lider olduğun zaman, takımını en iyi şekilde yönlendirebilir misin?
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6. Doğru bildiğin şeylerin peşinden gitmekten korkmaz mısın?
7. Empati yeteneğine sahip misin?
8. Kendini ifade etme konusunda özgür hissediyor musun?
9. Her zaman zarif olmaya çalışır mısın?
10. Son olarak bazı şeylerin duygusal olarak yanlış olduğunu bilsen de yine de uygular mısın?
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Sen kraliçe ruhuna sahipsin!
Sen kraliçe ruhuna sahip değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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