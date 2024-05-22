Kahvaltı Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Elitsin?
Kahvaltı Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Elitsin?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da öğrenelim.
3. Sabahları hangi saat aralığında uyanıyorsun?
4. Kahvaltıda mutlaka yediğin yiyecek hangisi?
5. Bu kahvaltı tabaklarından birini seç bakalım.
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6. Kahvaltının yanında ne içmeyi tercih edersin?
7. Kahvaltıda bu meyvelerden hangisin yemeyi tercih edersin?
8. Bu ekmeklerden birini seç bakalım.
9. Bu mutfaklardan birini seçmeni istesek hangisi seçerdin?
10. Son olarak, sen sabah insanı mısın akşam insanı mı?
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