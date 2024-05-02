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Bugün Hangi Yemeği Yapmalısın?

Bugün Hangi Yemeği Yapmalısın?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 11:31

Her akşam üstü ''bugün ne yemek yapacağım?'' sorusu hepimizin içini darlayan bir soru. Bu testten sonra düşünmene gerek kalmadan mutfağa gidip işe koyulabilirsin! 💃🕺Hazır mısın? O zaman, başlayalım. 😇👇

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1. Öncelikle yemek yapmayı mı daha çok seversin, yemeyi mi?

2. Kahvaltını nasıl yapmayı tercih edersin?

3. En son ne zaman mutfak alışverişi yaptın?

4. Peki Türk mutfağından en sevdiğin tür hangisi?

5. Bu çorbalardan hangisi favorindir?

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6. Sonsuza kadar aynı yemeği yiyecek olsan, bu ne olurdu?

7. Bu mezelerden hangisine asla hayır diyemezsin?

8. Dün yediğin yemek, hangi gruba giriyor?

9. Genelde yemekleri nasıl yaparsın?

10. Son olarak bu Türk tatlılarından birini seç ve bitirelim.

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Mantarlı Tavuk Sote!

Mantarlı Tavuk Sote!

Verdiğin cevaplara göre sen bu akşam mantarlı tavuk sote yapmalısın! Yemek yapmayı çok fazla sevmeyen, daha çok pratik şeylerle beslenme alışkanlığından dolayı uzun süren yemek yapma olayını sevmiyorsun. 🤔 Bu yemek de senin için oldukça hızlı bir yemek olacaktır. Yanına pilav, yoğurt ve turşu da çıkarırsan, değme keyfine! 💃🕺 Bizim ağzımız sulandı, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🥰👇

Etli Bezelye!

Etli Bezelye!

Verdiğin cevaplara göre sen bu akşam etli bezelye yapmalısın! Yemek yapmayı ve yemeyi sevdiğin için, bu yemeği keyifle yapabilirsin. Çok zamanını almayacak bu yemek oldukça da lezzetli. 😇 Yanına yayla çorbası, pilav veya yoğurt ekleyerek bu akşamki yemek derdinden kurtulabilirsin Ee ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🤗👇

Fırında Tavuk!

Fırında Tavuk!

Verdiğin cevaplara göre sen bu akşam fırında tavuk yapmalısın! Daha çok yemek yemeyi sevdiğin için, bu akşam kendine güzel bir ziyafet çekebilirsin. 💃🕺 Dolayısıyla fırında sebzeli tavuk, seni bu akşamki yemek derdinden kurtaracak. Yanına mercimek çorbası, turşu veya salata ekleyerek menünü tamamlayabilirsin. Bizce çok güzel bir menü. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🥳👇

Güveç!

Güveç!

Verdiğin cevaplara göre sen bu akşam güveç yapmalısın! Yemek yapmak senin en sevdiğin hobilerinden biri. Mutfakta kendini çok mutlu hissediyorsun. Bu yüzden bu akşam güzel bir etli güveçle yemek derdinden kurtulabilirsin. Ayrıca yanına tarhana çorbası, cacık ve tatlı ekleyerek bu menüyü zenginleştirebilirsin. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 😇👇

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