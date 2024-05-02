Bugün Hangi Yemeği Yapmalısın?

Verdiğin cevaplara göre sen bu akşam mantarlı tavuk sote yapmalısın! Yemek yapmayı çok fazla sevmeyen, daha çok pratik şeylerle beslenme alışkanlığından dolayı uzun süren yemek yapma olayını sevmiyorsun. 🤔 Bu yemek de senin için oldukça hızlı bir yemek olacaktır. Yanına pilav, yoğurt ve turşu da çıkarırsan, değme keyfine! 💃🕺 Bizim ağzımız sulandı, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. 🥰👇