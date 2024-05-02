Bugün Hangi Yemeği Yapmalısın?
Bugün Hangi Yemeği Yapmalısın?
Her akşam üstü ''bugün ne yemek yapacağım?'' sorusu hepimizin içini darlayan bir soru. Bu testten sonra düşünmene gerek kalmadan mutfağa gidip işe koyulabilirsin! 💃🕺Hazır mısın? O zaman, başlayalım. 😇👇
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1. Öncelikle yemek yapmayı mı daha çok seversin, yemeyi mi?
2. Kahvaltını nasıl yapmayı tercih edersin?
3. En son ne zaman mutfak alışverişi yaptın?
4. Peki Türk mutfağından en sevdiğin tür hangisi?
5. Bu çorbalardan hangisi favorindir?
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6. Sonsuza kadar aynı yemeği yiyecek olsan, bu ne olurdu?
7. Bu mezelerden hangisine asla hayır diyemezsin?
8. Dün yediğin yemek, hangi gruba giriyor?
9. Genelde yemekleri nasıl yaparsın?
10. Son olarak bu Türk tatlılarından birini seç ve bitirelim.
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Mantarlı Tavuk Sote!
Etli Bezelye!
Fırında Tavuk!
Güveç!
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