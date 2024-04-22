Seçtiğin Hamburgerlere Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!
Seçtiğin Hamburgerlere Göre Karakter Analizini Yapıyoruz!
Seçtiğin hamburgerlere göre senin karakter analizini yapıyoruz!
Haydi testeee!
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1. #1
2. #2
3. #3
4. #4
5. #5
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6. #6
7. #7
8. #8
9. #9
10. #10
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Sen her zaman zorun peşinden giden ve hak ettiğini alan birisin.
Sen herkesin hayatını kolaylaştıran ve aynı zamanda rahatlatan birisin.
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