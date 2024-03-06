Fast Food Tercihlerine Göre Hangi Spora Başlamalısın?
Fast Food Tercihlerine Göre Hangi Spora Başlamalısın?
Selamlar 😉 Fast food tercihlerine göre hangi spora başlaman gerektiğini merak ediyorsan seni hemen teste alalım 👇👇
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1. Favori fast food menün hangisidir?
2. Bir fast food restoranında menü seçerken hangi kriterlere göre karar verirsin?
3. Bir fast food menüsü sipariş ederken en çok hangi öğeye dikkat edersin?
4. Fast food restoranlarında genellikle hangi boyutu tercih edersin?
5. Fast food restoranlarına sıklıkla hangi amaçla gidersin?
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6. Fast food restoranlarında hangi sosu daha çok tercih edersin?
7. Fast food yemeklerinde en çok hangi malzemeyi seversin?
8. İçecek olarak hangisini tercih edersin?
9. Fast food restoranında hangi tatlıyı tercih edersin?
10. Son olarak eve dönerken nasıl hissedersin?
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