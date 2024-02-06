14 Şubatta Partnerinle Yemen Gereken Yemeği Söylüyoruz!
14 Şubatta Partnerinle Yemen Gereken Yemeği Söylüyoruz!
Merhabalar 😊 Sevgililer günü yaklaştı 🥳Bu eğlenceli testimizde 14 şubatta partnerinle yemen gereken yemeği söyleyeceğiz. Hazırsan başlayalım...
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1. Partnerinle ilk kez buluştuğunuzda hangi yemeği veya içeceği paylaştınız?
2. Partnerinle hangi film veya dizi çiftinin aşk hikayesini en çok seversiniz?
3. Senin için ideal bir 14 Şubat hediyesi hangisi olurdu?
4. Hangi romantik komedi filmini tercih edersin?
5. Sizin için mükemmel bir 14 Şubat akşamı nasıl geçerdi?
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6. Partnerinin seni şaşırttığı veya sevindirdiği en özel yemeği anlat.
7. Partnerinle birlikte bir yemeği paylaşırken en çok neyi seversin?
8. En sevdiğin aşk şarkısı hangisi?
9. Peki bu tatlılardan hangisini seçerdin?
10. Son olarak sizin için en romantik seyahat destinasyonu hangisi olurdu?
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Sushi 🥳🥳
Fettucini Alfredo 🥳🥳
Mantı 🥳🥳
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