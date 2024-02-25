Oda Sıcaklığında 1 Gün Bırakılan Bu Yiyecekleri Yer misin Atar mısın?
Oda Sıcaklığında 1 Gün Bırakılan Bu Yiyecekleri Yer misin Atar mısın?
Merhaba! Bu keyifli testte, sana çeşitli besinler sunacağız ve bunları oda sıcaklığında bıraktığında tüketip tüketmeyeceğini soracağız. Eğer hazırsan, hemen başlayalım!
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1. Yoğurt
2. Süt
3. Kinoa
4. Pizza
5. Patates püresi
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6. Patates kızartması
7. Krep
8. Kek
9. Pirinç
10. Karışık meyve
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11. Börek
12. Makarna
13. Salata
14. Domates çorbası
15. Kurabiye
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