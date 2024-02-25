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Oda Sıcaklığında 1 Gün Bırakılan Bu Yiyecekleri Yer misin Atar mısın?

Oda Sıcaklığında 1 Gün Bırakılan Bu Yiyecekleri Yer misin Atar mısın?

Nisanur Gölen
Nisanur Gölen - Diyetisyen
25.02.2024 - 19:14 Son Güncelleme: 25.02.2024 - 19:15

Merhaba! Bu keyifli testte, sana çeşitli besinler sunacağız ve bunları oda sıcaklığında bıraktığında tüketip tüketmeyeceğini soracağız. Eğer hazırsan, hemen başlayalım!

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1. Yoğurt

1. Yoğurt

2. Süt

2. Süt

3. Kinoa

3. Kinoa

4. Pizza

4. Pizza

5. Patates püresi

5. Patates püresi
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6. Patates kızartması

6. Patates kızartması

7. Krep

7. Krep

8. Kek

8. Kek

9. Pirinç

9. Pirinç

10. Karışık meyve

10. Karışık meyve
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11. Börek

11. Börek

12. Makarna

12. Makarna

13. Salata

13. Salata

14. Domates çorbası

14. Domates çorbası

15. Kurabiye

15. Kurabiye
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