Haberler
Seyahat
Kadıköy Eğlence Mekanları! Kadıköy’de Gece Hayatını Dolu Dolu Yaşayabileceğiniz Yerler

Kadıköy Eğlence Mekanları! Kadıköy’de Gece Hayatını Dolu Dolu Yaşayabileceğiniz Yerler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 13:08

Kadıköy eğlence mekanları, İstanbul’un en dinamik ve özgür gece hayatını deneyimlemek isteyenler için geniş alternatifler sunuyor. Canlı müzik sahneleri, publar, barlar ve fasıl mekanlarıyla semt, her akşam farklı bir atmosfer yaratıyor. Genç kitlenin yoğun ilgisiyle hareketlenen Kadıköy gece hayatı, müzik ve sohbeti bir arada yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Kadıköy’de gece planı yapanlar için öne çıkan mekanları bir araya getirdik.

Kült Kadıköy

Kadıköy’de daha çok bar kültürünü ve sosyal ortamı sevenlerin tercih ettiği Kült Kadıköy, sade ama karakterli atmosferiyle öne çıkıyor. Mekanın samimi havası, kalabalık olsa bile bunaltmayan yapısı ve müdavim kitlesi sıkça vurgulanıyor. Salaş dekorasyon ve rahat oturma düzeni, uzun süre vakit geçirmeye uygun bir ortam sunuyor.

Adres: Caferağa, Moda Cd. 28/a, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: kultkadikoy

Konum

Mathilda's Cocktail Bar

Kadıköy’de daha rafine ve sakin bir gece planlayanların tercih ettiği Mathilda, kokteyl odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Mekanla ilgili yorumlarda genellikle atmosferin sakin, düzenli ve sohbeti destekleyen bir yapıya sahip. Gürültülü bar ortamından uzak durmak isteyenlerin ortak noktası.

Adres: Caferağa, Sakız Sk. no:10/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: mathildascocktailbar

Konum

Karga Bar

Kadıköy’ün simge mekanlarından Karga Bar, çok katlı yapısı ve kendine özgü atmosferiyle biliniyor. Farklı katlarda farklı müzik tarzları sunulması, mekanı geniş kitleler için cazip hale getiriyor. Canlı müzik etkinlikleri ve DJ performanslarıyla gece boyunca hareketli bir yapı sergiliyor.

Adres: Caferağa, Kadife Sk. No:16, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: kargakadikoy

Konum

Karşı Sahne

Canlı müzik performanslarıyla öne çıkan Karşı Sahne, özellikle Türkçe rock ve alternatif müzik sevenlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Sahne düzeni ve ses sistemi, müzik dinlemeyi merkeze alan bir deneyim sunuyor. 

Adres: Caferağa, Güneşlibahçe Sok. No:53, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: karsisahne

Konum

Mahle Cafe

Kadıköy’de daha çok sakinlik ve sohbet odaklı bir ortam arayanların tercih ettiği Mahle Cafe, rahat atmosferiyle öne çıkıyor. Mekanın kalabalık bar havasından uzak olduğu, günün ilerleyen saatlerinde bile oturup uzun uzun vakit geçirmeye uygun bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. İç mekan düzeni ve masa yerleşimi, arkadaş buluşmaları için konforlu bir alan yaratıyor.

Adres: Osmanağa Piri Çavuş Sokak &, Serasker Cd. 16/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: mahlekadikoy

Konum

Hera

Hera, sakin atmosferi ve düzenli yapısıyla öne çıkan mekanlar arasında yer alıyor. Yorumlarda mekanın daha çok yerel müdavimlerin tercih ettiği samimi bir durak olduğu sıkça ifade ediliyor. Kadıköy gece hayatında daha dengeli, sakin ve kontrollü bir durak arayanlar tarafından öne çıkarılan mekanlar arasında yer alıyor.

Adres: Caferağa, Kadife Sk. No:10, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: herakadikoyy

Konum

Ağaç Ev Kadıköy

Samimi ve rahat atmosferiyle tanınan Ağaç Ev, Kadıköy’de daha sakin bir gece planlayanlara hitap ediyor. Sade dekorasyonu ve loş ışıkları, sohbet odaklı buluşmalar için uygun ortam sağlıyor. Çoğu kişinin kalabalıktan uzak durmak isteyenlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Adres: No: 34104, Osmanağa, Osmancık Sk. No:13 B, 34714 Kadıköy

Instagram: agacevkadikoy

Konum

Ziyade Fasıl

Klasik fasıl ve meyhane kültürünü Kadıköy’de yaşatmaya devam eden Ziyade Fasıl, sahne performansları ve masa düzeniyle dikkat çekiyor. Kalabalık arkadaş grupları tarafından tercih edilen mekan, fasıl müziği eşliğinde uzun sofralar sunuyor.

Adres: Sahrayı Cedit, Batman Sk. No:4/2, 34734 Kadıköy/İstanbul

Instagram: ziyadefasil

Konum

Aylak Kadıköy

Kadıköy gece hayatında rahat ve salaş atmosferiyle öne çıkan Aylak Kadıköy, yalnızca bar kültürüyle değil, düzenlenen stand-up gösterileri ve sahne etkinlikleriyle de biliniyor. Mekan, akşam saatlerinde sohbet ve içecek odaklı ilerlerken, belirli günlerde sahne alan komedyenlerle birlikte eğlence dozunu farklı bir noktaya taşıyor.

Adres: Caferağa, Tellalzade Sk. No:13, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: aylakbar

Konum

The Wall

Canlı müzik sahnesiyle tanınan The Wall, rock ve alternatif müzik ağırlıklı programlarıyla biliniyor. Sahne performanslarının düzenli olması, mekanı müzik dinlemek isteyenler için cazip hâle getiriyor. Kadıköy gece hayatını müzikle yaşamak isteyenlerin uğradığı duraklar arasında yer alıyor.

Adres: Caferağa, Neşet Ömer Sk. 5-7/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: thewallkadikoy

Konum

Zeplin Pub & Delicatessen Cadde

Cadde hattında konumlanan Zeplin Pub, pub kültürünü yansıtan dekorasyonu ve rahat atmosferiyle öne çıkıyor. Uzun oturumlara uygun masa düzeni, sohbet ve içecek odaklı buluşmalar için tercih ediliyor. Daha sakin tempolu gece planı yapmak isteyenlere önerilen adresler arasında gösteriliyor.

Adres: Fenerbahçe, Dr. Faruk Ayanoğlu Cd. 21 / A, 34728 Kadıköy/İstanbul

Instagram: zeplinpub

Konum

Buddha Sahne

Canlı müzik performanslarıyla öne çıkan Buddha Sahne, Türkçe rock ağırlıklı repertuvarıyla dikkat çekiyor. Sahneye yakın oturma düzeni sayesinde müzik deneyimi daha yoğun yaşanıyor. Canlı performans izlemek isteyenler için önerilen mekanlar arasında bulunuyor.

Adres: Caferağa, Kadife Sk. No:14, 34710 Kadıköy/İstanbul

Instagram: buddhasahne

Konum

Rebel Kadıköy

Alternatif müzik ve bar kültürünü yansıtan Rebel Kadıköy, enerjik atmosferiyle dikkat çekiyor. Genç kitlenin yoğun ilgi gösterdiği mekan, akşam saatlerinden sonra hareketleniyor. Rebel, dinamik gece planları için önerilen adresler arasında anılıyor.

Adres: Osmanağa, Kazasker Sk. No:13, 34714 Kadıköy/İstanbul

Instagram: rebelbarkadikoy

Konum

Viktor Levi Şarap Evi

Kadıköy’de daha sakin ve sohbet odaklı bir akşam geçirmek isteyenlerin sıkça tercih ettiği Viktor Levi Şarap Evi, şarap ağırlıklı menüsüyle öne çıkıyor. Şarap menüsünün genişliği ve farklı damak zevklerine hitap eden seçenekler, yorumlarda en çok dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Arkadaş buluşmaları, sakin akşamlar ve uzun sohbetler için tercih ediliyor.Adres: Caferağa Mh Moda Cd. &, Damacı Sk. No:4, 34710 Kadıköy

Instagram: viktorlevimoda

Konum

Kadıköy Sahne

Canlı müzik denince Kadıköy’de akla gelen adreslerden Kadıköy Sahne, farklı sanatçı ve grupların performanslarına ev sahipliği yapıyor. Sahne programlarıyla müzik dinlemeyi merkezine alan bir gece deneyimi sunuyor.

Adres: Osmanağa, Kırtasiyeci Sk. No:23, 34714 Kadıköy/İstanbul

Instagram: kadikoysahne

Konum

Donkey

Kadıköy’ün enerjik barlarından Donkey, kalabalık yapısı ve müzik seçkisiyle dikkat çekiyor. DJ performansları ve hareketli atmosferi, daha tempolu gece arayanlara hitap ediyor. Donkey’de zaman zaman stand-up gösterileri ve canlı performanslar düzenleniyor; özellikle etkinlik akşamları mekanın atmosferi daha hareketli bir boyuta taşınıyor. Adres: Suadiye, Kazım Özalp Sk. No:60 C, 34740 Kadıköy/İstanbul

Instagram: donkeyistanbul

Konum

