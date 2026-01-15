Kadıköy Eğlence Mekanları! Kadıköy’de Gece Hayatını Dolu Dolu Yaşayabileceğiniz Yerler
Kadıköy eğlence mekanları, İstanbul’un en dinamik ve özgür gece hayatını deneyimlemek isteyenler için geniş alternatifler sunuyor. Canlı müzik sahneleri, publar, barlar ve fasıl mekanlarıyla semt, her akşam farklı bir atmosfer yaratıyor. Genç kitlenin yoğun ilgisiyle hareketlenen Kadıköy gece hayatı, müzik ve sohbeti bir arada yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Kadıköy’de gece planı yapanlar için öne çıkan mekanları bir araya getirdik.
Kült Kadıköy
Mathilda's Cocktail Bar
Karga Bar
Karşı Sahne
Mahle Cafe
Hera
Ağaç Ev Kadıköy
Ziyade Fasıl
Aylak Kadıköy
The Wall
Zeplin Pub & Delicatessen Cadde
Buddha Sahne
Rebel Kadıköy
Viktor Levi Şarap Evi
Kadıköy Sahne
Donkey
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
