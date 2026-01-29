Kadıköy'den Köln'e Açılan Rick and Morty Portalı Sosyal Medyanın Gündeminde
Dünyanın pek çok metropolünde sokak sanatına dair eserler görmeniz mümkün. Modern sokak sanatlarında da popüler kültür yaratıcılıkla birleşiyor ve sosyal medya etkisiyle bu eserler viral oluyor. Ancak Kadıköy'de bulunan Rick and Morty temalı eser İstanbul ve Köln'ü birbirine bağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyaca ünlü animasyon dizisinde Rick ve Morty bir portal vasıtasıyla farklı evrenlere ışınlanıyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi Elif Ünver de portalı yerinde test etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Rick and Morty bile ülkeye gelmiyor, ülkeden kaçıyor ameka.