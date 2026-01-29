onedio
Kadıköy'den Köln'e Açılan Rick and Morty Portalı Sosyal Medyanın Gündeminde

Kadıköy'den Köln'e Açılan Rick and Morty Portalı Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
29.01.2026 - 11:03

Dünyanın pek çok metropolünde sokak sanatına dair eserler görmeniz mümkün. Modern sokak sanatlarında da popüler kültür yaratıcılıkla birleşiyor ve sosyal medya etkisiyle bu eserler viral oluyor. Ancak Kadıköy'de bulunan Rick and Morty temalı eser İstanbul ve Köln'ü birbirine bağlıyor.

Dünyaca ünlü animasyon dizisinde Rick ve Morty bir portal vasıtasıyla farklı evrenlere ışınlanıyorlar.

Dünyaca ünlü animasyon dizisinde Rick ve Morty bir portal vasıtasıyla farklı evrenlere ışınlanıyorlar.

Çok sevilen bu diziye referans vermek isteyen Onaranlar Kulübü de yaptıkları üç boyutlu sanat eseriyle İstanbul'dan Köln'e portal açtı. 2023 yılında Şişli Bomonti'ye yerleştirilen portal Kadıköy'e taşındı. Ancak halen daha Köln'e ışınlamaya devam ediyor.

İçerik üreticisi Elif Ünver de portalı yerinde test etti.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Darkest Darko

Rick and Morty bile ülkeye gelmiyor, ülkeden kaçıyor ameka.