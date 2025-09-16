onedio
Juventus - Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Juventus - Borussia Dortmund Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 20:43

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında İtalya temsilcisi Juventus ile Almanya ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın da forma giymesi beklenen dev karşılaşma için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediyor. 

İşte Juventus - Borussia Dortmund mücadelesine dair tüm detaylar.

Juventus - Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşması 16 Eylül Salı günü oynanacak. 

Allianz Stadyumu’nda sahne alacak dev mücadelede iki ekip de galibiyet peşinde olacak.

Juventus - Borussia Dortmund Maçı Saat Kaçta?

Juventus - Borussia Dortmund mücadelesi Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. 

Futbolseverler, Avrupa futbolunun dev heyecanını canlı olarak takip edebilecek.

Juventus - Borussia Dortmund Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Tabii dijital platformuna üye olan futbolseverler mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

Juventus - Borussia Dortmund Maçı Muhtemel 11'ler

  • Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David

  • Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

