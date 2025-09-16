Juventus - Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Juventus - Borussia Dortmund Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. İlk hafta maçında İtalya temsilcisi Juventus ile Almanya ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın da forma giymesi beklenen dev karşılaşma için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediyor.

İşte Juventus - Borussia Dortmund mücadelesine dair tüm detaylar.