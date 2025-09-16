onedio
Real Madrid - Marsilya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Real Madrid - Marsilya Maçı Hangi Kanalda?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 19:29

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Real Madrid - Marsilya maçıyla başlıyor. Devler Ligi’nin açılış haftasında gözler Santiago Bernabeu’da olacak. Milli futbolcu Arda Güler’in sahada olup olmayacağı şimdiden büyük merak konusu. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid mutlak galibiyet hedeflerken, Marsilya deplasmandan puanla dönmek istiyor. 

Futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri araştırıyor.

Real Madrid - Marsilya Maçı Ne Zaman?

Real Madrid - Marsilya maçı bugün, 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak.

Dev mücadele İspanya’nın Madrid kentinde yer alan Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu’nda sahne alacak.

Real Madrid - Marsilya Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

Heyecan dolu mücadelenin düdüğünü Boşnak hakem Irfan Peljto çalacak. Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatın ilk haftasında oynanacak maç, puan sıralamasında avantaj elde etmek isteyen iki dev ekibin mücadelesine sahne olacak.

Real Madrid - Marsilya Maçı Hangi Kanalda?

Real Madrid ile Marsilya arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tabii platformuna üyeliği bulunan futbolseverler karşılaşmayı kesintisiz takip edebilecek.

Real Madrid - Marsilya Maçı Muhtemel 11

  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Arda Güler, Rodrygo; Mbappé

  • Marsilya: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
