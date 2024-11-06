Ortalığı Karıştıracak İddia: Jose Mourinho Men Cezasıyla Karşı Karşıya Kalabilir!

Tecrübeli teknik direktörün, üç maç men cezası ve para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Skorer’in haberine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF Hukuk Başmüşavirliği ile aynı fikirde olursa, Mourinho’nun en az üç maç men edilmesi ve ek olarak para cezasına çarptırılması bekleniyor.