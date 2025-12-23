onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kitap
Jasmin Zaher'in "Bozuk Para" Adlı Kitabından 15 Alıntı

Jasmin Zaher'in "Bozuk Para" Adlı Kitabından 15 Alıntı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 13:59

Filistinli gazeteci ve yazar Jasmin Zaher, ilk romanıThe Coin (Bozuk Para) ile 2025 yılında Dylan Thomas Ödülü'nü kazanmayı başardı. Bozuk Para, April Yayıncılık ile Türkçeye de kazandırıldı. Edebiyat dünyasının büyük heyecan uyandıran yeni kalemlerinden biri olarak gösterilen Zaher, ilk eserinde doğa ve uygarlık, güzellik ve adalet, sınıf ve aidiyet, kaos ve tüketim çılgınlığı gibi evrensel konulara yer veriyor.

İşte Bozuk Para eserinden birbirinden güzel alıntılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jasmin Zaher, "Bozuk Para" isimli ilk romanıyla Dylan Thomas Ödülü'nü kazandı.

Jasmin Zaher, "Bozuk Para" isimli ilk romanıyla Dylan Thomas Ödülü'nü kazandı.

Filistin asıllı gazeteci ve yazar Jasmin Zaher, çıkardığı ilk romanla edebiyat dünyasına başarılı bir giriş yaptı. New York Times, Booksop, Goodread editör seçkilerinde yer alan Zaher, aynı zamanda birçok popüler platformun yılın kitabı seçkisinde de kendine yer buldu. 

Zaher, Bozuk Para romanında New York'ta yaşayan Filistinli genç bir kadının hikayesi üzerinden doğa ve uygarlık, güzellik ve adalet, sınıf ve aidiyet, kaos ve tüketim çılgınlığı gibi konulara değiniyor. Dışarıdan bakıldığında varlıklı, titiz, estetik ve naif görünen bir kadının iç dünyasında aslında neler olup bittiğini yalın ve başarılı bir dille anlatıyor. 'Oysa gerçek göründüğü gibi değil.' cümlesini dibine kadar anlatan Zaher, vurucu cümleleriyle okurunu alıp götürmeyi başarıyor.

Bozuk Para Kitabından 15 Alıntı

Bozuk Para Kitabından 15 Alıntı

“Görünen o ki gerçek çirkin olduğu kadar çirkin de güzeldi.”

“Paranın değeri sabit değildi; ruh hâlime, havaya ve mekâna göre değişiyordu.”

“Bazı şeyler pahalı olduğu için değil, reddedildiği için arzuludur.”

"Zenginler gerginken yoksullar nasıl bu kadar rahat oluyor?”

"Zenginler gerginken yoksullar nasıl bu kadar rahat oluyor?”

“Performans kusursuzsa, gerçeğin önemi kalmaz.”

“Bir sınıfa ait olmak için önce o sınıf gibi davranmayı öğrenirsin.”

“Bazı kadınlar seks olmadan bir koca sahibi olmanın daha iyi olduğunu savunur.”

“Bazı kadınlar seks olmadan bir koca sahibi olmanın daha iyi olduğunu savunur.”

“İnsan bir şeye sahip olduğunda değil, reddedildiğinde bağlanır.”

'Zenginler gerginken yoksullar nasıl rahat oluyor?”

“Kendimizi tanıdığımızda çoktan kendimiz olmuşuzdur.”

“Kendimizi tanıdığımızda çoktan kendimiz olmuşuzdur.”

'Moda taklit, eğitim taklit, kişilik de içselleştirilmiş bir taklit biçimi.'

'Doğanın içinde yapayalnız, evcilleşmemiş ve şartlandırılmamış olsaydım gerçek özümün ne olacağını merak ettim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Sanat zevkle alakalıdır ve zevk deneyimle oluşur."

“Sanat zevkle alakalıdır ve zevk deneyimle oluşur."

“Kimsenin sizin zevklerinizi dikte etmesine izin vermeyin.”

“Paranızı asla kimseye göstermemeniz gerektiğini öğrendim.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın