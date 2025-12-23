Jasmin Zaher'in "Bozuk Para" Adlı Kitabından 15 Alıntı
Filistinli gazeteci ve yazar Jasmin Zaher, ilk romanıThe Coin (Bozuk Para) ile 2025 yılında Dylan Thomas Ödülü'nü kazanmayı başardı. Bozuk Para, April Yayıncılık ile Türkçeye de kazandırıldı. Edebiyat dünyasının büyük heyecan uyandıran yeni kalemlerinden biri olarak gösterilen Zaher, ilk eserinde doğa ve uygarlık, güzellik ve adalet, sınıf ve aidiyet, kaos ve tüketim çılgınlığı gibi evrensel konulara yer veriyor.
İşte Bozuk Para eserinden birbirinden güzel alıntılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jasmin Zaher, "Bozuk Para" isimli ilk romanıyla Dylan Thomas Ödülü'nü kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bozuk Para Kitabından 15 Alıntı
"Zenginler gerginken yoksullar nasıl bu kadar rahat oluyor?”
“Bazı kadınlar seks olmadan bir koca sahibi olmanın daha iyi olduğunu savunur.”
“Kendimizi tanıdığımızda çoktan kendimiz olmuşuzdur.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Sanat zevkle alakalıdır ve zevk deneyimle oluşur."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın