Jasmin Zaher'in "Bozuk Para" Adlı Kitabından 15 Alıntı

Filistin asıllı gazeteci ve yazar Jasmin Zaher, çıkardığı ilk romanla edebiyat dünyasına başarılı bir giriş yaptı. New York Times, Booksop, Goodread editör seçkilerinde yer alan Zaher, aynı zamanda birçok popüler platformun yılın kitabı seçkisinde de kendine yer buldu.

Zaher, Bozuk Para romanında New York'ta yaşayan Filistinli genç bir kadının hikayesi üzerinden doğa ve uygarlık, güzellik ve adalet, sınıf ve aidiyet, kaos ve tüketim çılgınlığı gibi konulara değiniyor. Dışarıdan bakıldığında varlıklı, titiz, estetik ve naif görünen bir kadının iç dünyasında aslında neler olup bittiğini yalın ve başarılı bir dille anlatıyor. 'Oysa gerçek göründüğü gibi değil.' cümlesini dibine kadar anlatan Zaher, vurucu cümleleriyle okurunu alıp götürmeyi başarıyor.