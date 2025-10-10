“Japonya’nın Kayıp On Yılı” Ne Zaman Yaşandı? Ekonomiye Ne Öğretti?

Japonya… Teknolojisi, kültürü ve disipliniyle dünyaya ilham veren bir ülke. Ancak, 1990’lı yılların başında yaşanan “Kayıp On Yıl”, Japonya'nın parlak ekonomik geçmişine gölge düşüren bir dönem. Peki, bu dönemde Japonya ne yaşadı ve dünyaya hangi dersleri verdi?

Gelin, 'Kayıp On Yıl'ı ve ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini birlikte keşfedelim!