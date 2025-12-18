Japonya'da Yalnız Yemek Yemenin Neden Bu Kadar Popüler Olduğunu Biliyor musunuz?
Yemek yerken yalnız kalmaktan hoşlanır mısınız? Bu soruya evde yemek yiyorsanız 'evet' cevabı vermeniz daha muhtemel. Dışarıda tek başına yemek yiyen insanları ise ülkemizde çok da fazla görmezsiniz. Hatta tam aksine, dışarıya yemek yemeğe çıkıyorsanız muhtemelen bir arkadaşınızla, eşinizle ya da kalabalık bir grupla birliktesinizdir.
Peki Japonya'da bu durumun tam tersi olduğunu biliyor muydunuz? Yani Japonya'da insanlar çoğunlukla dışarıda tek başlarına yemek yemeyi tercih ediyor!
Gelin, sebeplerini öğrenelim.
Japonya'da tek başına yemek yemek oldukça yaygın bir alışkanlık.
Sadece yalnız yemek yiyenlere hizmet veren mekanlar bile var!
