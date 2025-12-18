onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Japonya'da Yalnız Yemek Yemenin Neden Bu Kadar Popüler Olduğunu Biliyor musunuz?

Japonya'da Yalnız Yemek Yemenin Neden Bu Kadar Popüler Olduğunu Biliyor musunuz?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 15:13

Yemek yerken yalnız kalmaktan hoşlanır mısınız? Bu soruya evde yemek yiyorsanız 'evet' cevabı vermeniz daha muhtemel. Dışarıda tek başına yemek yiyen insanları ise ülkemizde çok da fazla görmezsiniz. Hatta tam aksine, dışarıya yemek yemeğe çıkıyorsanız muhtemelen bir arkadaşınızla, eşinizle ya da kalabalık bir grupla birliktesinizdir.

Peki Japonya'da bu durumun tam tersi olduğunu biliyor muydunuz? Yani Japonya'da insanlar çoğunlukla dışarıda tek başlarına yemek yemeyi tercih ediyor!

Gelin, sebeplerini öğrenelim. 

Kaynak

Kaynak: https://www.flashpack.com/us/solo/tra...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japonya'da tek başına yemek yemek oldukça yaygın bir alışkanlık.

Japonya'da tek başına yemek yemek oldukça yaygın bir alışkanlık.

Açıkçası bana soracak olsanız, 'dışarıda tek başına yemek yedin mi?' diye, size cevabım 'sadece zorunda kaldığım zamanlarda' olurdu. Üstelik kendini sosyal anksiyetesi olan birisi olarak tanımlamam! Eğer hoşuma giden bir restoran, kafe varsa orayı eşime, arkadaşıma gönderir ve 'gidelim mi?' diye sorarım. Çoğu kişinin de aşağı yukarı benimle aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Türk halkı olarak kalabalık sofraları, uzun uzun yemek muhabbetlerini çok severiz çünkü!

Gelelim Japonya'ya...

Japonya ziyaretinden yazılar kaleme alan Andrew Dickens, 2018 tarihli bir yazısında bu konuyu aktarmış. 'Hayatım boyunca sık sık tek başıma yemek yedim' diyen Dickens, 'Hala bu konuda ne hissettiğimden emin değilim. Evet, konuşmak zorunda kalmadığınızda yemek yemek daha kolay; düşünmek ve yemeğe odaklanmak için güzel bir zaman. Yine de bazen bunu sıkıcı buluyorum.' diyor. 

Dickens, Japonya'nın kültürünü de öğrenmek istediğini ise şu sözlerle aktarıyor: 'İşte bu yüzden, yalnız yemek yeme kültürünün başkenti olan Japonya’yı izlemek, öğrenmek ve bu kültüre dahil olmak için ziyaret ettim.'

Japonya'da azalan nüfus ve tek kişilik hanelerin artışı, restoranlardaki tek kişilik masalarda da artışa neden olmuş. Bugün gittiğinizde, lüks otellerde bile tek başına yemek yiyen onlarca kişi görebilirsiniz.

Sadece yalnız yemek yiyenlere hizmet veren mekanlar bile var!

Sadece yalnız yemek yiyenlere hizmet veren mekanlar bile var!

Ünlü bir ramen zinciri, sadece tek başına yemek yiyenlere hizmet veriyormuş. Herkesin kendine ait bir kabini var ve karşınızda görmediğiniz bir şef, küçük bambu perdeyi kaldırıp ramenizi önünüze koyuyor. Üstelik siparişini de bir otomattan veriyorsunuz. Yani kimseyle iletişime geçmeden, kimseyi görmeden yemeğinizi sipariş edip yiyebilirsiniz.

Japonların bu kadar yalnız olmalarının bir diğer sebebi de aslında yalnız kalmaktan korkmamaları. Yani Japonlar, birbirlerine güveniyorlar ve toplum içinde yalnız kalabiliyorlar. Dickens, tanıştığı bir Japon'un 'toplumdaki güvenlik ve emniyet hissinin insanların tek başına kalmaktan çekinmemesini' sağladığını söylediğini aktarıyor. Başka birisinin sözleri ise şu şekilde: 'Bazen eşim dışarıda yemek istemez ama ben isterim. Belki ben et yemek istiyorumdur, o istemiyordur. Gider tek başıma yerim, bu normaldir. Genelde geç saatte işten çıktığımda eve gidip o saatte yemek hazırlamak yerine yolda yiyip geçerim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın