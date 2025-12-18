onedio
İlişkide Kaçıngan Bağlanan 3 Burç: Yaklaştıkça Uzaklaşmayı Seçiyorlar!

Gökçe Cici
18.12.2025 - 14:05

İlişkiler bazen çok iyi başlar. Sohbet akar, ilgi vardır, paylaşım güçlüdür. Ancak iş duygusal yakınlığa ve bağlanmaya geldiğinde bazı insanlar bir anda geri çekilir. Kaçıngan bağlanma, kişinin ilişkide kontrolü kaybetme korkusu yaşamasıyla ortaya çıkar. Duygular derinleştikçe mesafe koyma, yalnız kalma ihtiyacının artması ve duygusal konuları kapatma eğilimi görülür. 

Astrolojide bazı burçlar bu bağlanma stiline daha yatkındır.

Kova

Kova burcu için bireysellik ve özgür alan hayati önemdedir. İlişkinin başında rahat, ilgili ve paylaşımcı görünür. Ancak duygusal bağ güçlenmeye başladığında içsel bir huzursuzluk ortaya çıkar. Yakınlık arttıkça bağımsızlığının tehdit altında olduğunu hissedebilir.

Duyguların açıkça konuşulması, beklentilerin netleşmesi Kova’yı geri adım atmaya iter. Mesafe koyarak dengeyi yeniden kurmaya çalışır. Sevgi vardır ama duygusal yoğunluğun kontrol altında tutulması gerekir. Kaçıngan bağlanma, Kova’da soğukluk şeklinde değil, bilinçli mesafe koyma olarak kendini gösterir.

Yay

Yay burcu ilişkilere hafiflik ve keyif enerjisiyle girer. İlk etapta sıcak, eğlenceli ve ilgili davranır. Ancak ilişki derinleştiğinde “özgürlük” konusu zihninde daha fazla yer kaplamaya başlar. Planlar, sorumluluklar ve gelecek konuşmaları Yay’ı tedirgin eder.

Duygusal bağın artması, hareket alanının daralacağı hissini yaratır. Bu noktada mesafe koyma, geri çekilme ya da ilişkiyi hafifletme eğilimi görülür. Yay bağlanmaya karşı değildir; bağlanırken kendini sınırlanmış hissetmeye karşıdır. Kaçıngan bağlanma, onun için kaçış değil nefes alma ihtiyacıdır.

Oğlak

Oğlak burcu duygularını kolay kolay açmaz. Güçlü ve kontrollü duruş, onun için bir savunma mekanizmasıdır. İlişki ilerledikçe hisler yoğunlaşsa bile bunu dışarı yansıtmakta zorlanır. Yakınlık arttığında içsel olarak geri çekilme eğilimi ortaya çıkar.

Duygusal açıklık Oğlak için risk anlamına gelir. Kontrolü kaybetmemek adına mesafe koyabilir. Sevdiğini belli etse bile bunu ölçülü yapmayı tercih eder. Kaçıngan bağlanma, Oğlak’ta sessizleşme, içe kapanma ve duygusal sınırları kalınlaştırma şeklinde görülür.

