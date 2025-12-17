onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Güven Problemi Olan 3 Burç: Kolay Kolay Hayatlarına Almıyorlar

Güven Problemi Olan 3 Burç: Kolay Kolay Hayatlarına Almıyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 10:50

Güven, ilişkilerin temel taşı olarak görülse de herkes aynı hızda ve aynı şekilde güvenemez. Bazı burçlar yaşadıklarından ders alır, bazıları ise içgüdüsel olarak mesafeyi tercih eder. Bu burçlar için güven bir anda oluşmaz; gözlem gerekir, zaman gerekir, tutarlılık gerekir. Küçük bir hayal kırıklığı bile uzun süre iz bırakabilir. İşte güven konusunda her adımı dikkatle atan, kolay kolay inanmayı seçmeyen o burçlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akrep

Akrep için güven meselesi son derece derindir. İnsanları hemen hayatına almaz, önce uzun uzun gözlemler. Söylenenlerden çok davranışlara bakar ve en küçük tutarsızlığı bile hafızasına kaydeder. Akrep’in güven problemi, yaşanmış hayal kırıklıklarının bir sonucudur.

Birine güvenmeye başladığında bunu belli etmez. İç dünyasında tartar, ölçer, sınar. Karşısındaki kişi bu süreci fark etmese bile Akrep her detayı değerlendirir. Güven zedelendiğinde ise geri dönüş oldukça zordur. Affedebilir ama eskisi gibi hissetmez.

Akrep için güven kaybı, bağın zayıflaması anlamına gelir. Bu yüzden hayatında az ama sağlam insanlar olmasını tercih eder. Güvenmediği yerde uzun süre kalmaz ve mesafeyi sessizce koyar.

Başak

Başak burcu için güven, mantıkla doğrudan bağlantılıdır. Söylenenlerin tutarlı olması, davranışların istikrarlı ilerlemesi gerekir. Duygularla değil, gözlemlerle hareket eder. Bu yüzden ilk etapta mesafeli ve sorgulayıcı bir tavır sergileyebilir.

Başak karşısındaki kişiyi dikkatle analiz eder. Verilen sözler tutuluyor mu, davranışlar örtüşüyor mu, detaylar atlanıyor mu... Tüm bu sorular zihninde dolaşır. Küçük bir tutarsızlık bile güven duygusunu sarsabilir.

Zamanla güven oluştuğunda Başak sadık ve destekleyici olur. Ancak güven kırıldığında geri toparlamak oldukça zordur. Çünkü Başak, bir kez hayal kırıklığı yaşadığında aynı hatanın tekrar edeceğini düşünür.

Oğlak

Oğlak burcu için güven, ciddiyetle eşdeğerdir. Herkesle samimi olmaz, duygularını açmak konusunda oldukça temkinlidir. Hayatında kimlerin yer alacağına dikkatle karar verir. Güven, Oğlak için bir anda değil, süreç içinde oluşur.

Oğlak karşısındaki kişinin duruşuna, sorumluluk alıp almadığına ve sözlerinin arkasında durup durmadığına bakar. Güvenmek için karşısında sağlam bir karakter görmek ister. Yüzeysel ilişkiler Oğlak’ı tatmin etmez.

Bir kez güven duygusu sarsıldığında Oğlak mesafe koyar. Duygusal tepkiler vermek yerine geri çekilmeyi tercih eder. Bu nedenle Oğlak’ın çevresi dar ama güvenilir insanlardan oluşur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın