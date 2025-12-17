Güven Problemi Olan 3 Burç: Kolay Kolay Hayatlarına Almıyorlar

Akrep için güven meselesi son derece derindir. İnsanları hemen hayatına almaz, önce uzun uzun gözlemler. Söylenenlerden çok davranışlara bakar ve en küçük tutarsızlığı bile hafızasına kaydeder. Akrep’in güven problemi, yaşanmış hayal kırıklıklarının bir sonucudur.

Birine güvenmeye başladığında bunu belli etmez. İç dünyasında tartar, ölçer, sınar. Karşısındaki kişi bu süreci fark etmese bile Akrep her detayı değerlendirir. Güven zedelendiğinde ise geri dönüş oldukça zordur. Affedebilir ama eskisi gibi hissetmez.

Akrep için güven kaybı, bağın zayıflaması anlamına gelir. Bu yüzden hayatında az ama sağlam insanlar olmasını tercih eder. Güvenmediği yerde uzun süre kalmaz ve mesafeyi sessizce koyar.