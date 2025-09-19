Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'dan "Türkiye Dostluğu" Konferansı

Prenses Mikasa, Ertuğrul Fırkateyni ve Türk Hava Yolları'nın Tahran'dan Japon vatandaşlarını kurtarma olayı gibi iki ülke arasındaki tarihi dayanışma örneklerine atıfta bulunarak, bu dostluğun ne kadar köklü olduğunu vurguladı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, konferansın bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bali, “Bugün burada vefa, sevgi ve saygı ile örülen bir dostluğa tanıklık ediyoruz' diyerek, uzak mesafelere rağmen ortak insani değerlerin iki halkı birbirine yaklaştırdığını belirtti. Konuşmasında, Kaman kazılarında büyük emekleri olan Japon bilim insanı Dr. Omura'yı da anarak, onun mirasının devam edeceğinin altını çizdi.