Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'dan "Türkiye Dostluğu" Konferansı

19.09.2025 - 11:35

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'da düzenlenen bir konferansta, Mikasa Ailesi'nin Türkiye'ye duyduğu köklü sevgiyi ve dostluk bağlarını anlattı. İş Kuleleri’nde gerçekleşen ve 'Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu' başlığını taşıyan bu özel etkinlik, İş Bankası'nın ev sahipliğinde yapıldı.

Prenses Akiko: 'Türkiye bizim için çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ, sadece bir aile hikâyesi değil; Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprüdür.' diyerek, aile mirası olan bu sorumluluğu gelecek nesillere aktaracağını belirtti.

Aile Mirası ve Kişisel Bağlantılar: Kaman Kalehöyük ve Türk-Japon İlişkileri

Konuşmasında Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japonya Anadolu Arkeoloji Enstitüsü gibi projelere verilen desteklerin önemine değinen Prenses, kendi Türkiye sevgisinin temelini de anlattı. İlk yurt dışı seyahatini lise yıllarında babasıyla birlikte Türkiye'ye yaptığını söyleyen Prenses, bu gezinin kendisinde araştırmacı bir ruh uyandırdığını ve arkeolojiye olan ilgisini pekiştirdiğini dile getirdi. Özellikle Kapadokya ve Troya gibi tarihi yerlerin kendisinde derin izler bıraktığını vurguladı.

'Kaman kazıları, Japonya-Türkiye dostluğunun bir simgesi haline geldi' diyen Prenses Akiko, dedesi Prens Mikasa ve arkeolog Tahsin Özgüç arasındaki dostluk sayesinde bu kazıların başladığını ve yıllar içinde bir dostluk sembolüne dönüştüğünü anlattı. Babası Prens Tomohito'nun da bu projeye büyük destek verdiğini, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi'nin inşası için yoğun çaba harcadığını paylaştı.

Kültürel Köprü: Tarihi Olaylardan Günümüze Dostluk

Prenses Mikasa, Ertuğrul Fırkateyni ve Türk Hava Yolları'nın Tahran'dan Japon vatandaşlarını kurtarma olayı gibi iki ülke arasındaki tarihi dayanışma örneklerine atıfta bulunarak, bu dostluğun ne kadar köklü olduğunu vurguladı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, konferansın bu anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bali, “Bugün burada vefa, sevgi ve saygı ile örülen bir dostluğa tanıklık ediyoruz' diyerek, uzak mesafelere rağmen ortak insani değerlerin iki halkı birbirine yaklaştırdığını belirtti. Konuşmasında, Kaman kazılarında büyük emekleri olan Japon bilim insanı Dr. Omura'yı da anarak, onun mirasının devam edeceğinin altını çizdi.

Yorum Yazın