Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'dan "Türkiye Dostluğu" Konferansı
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul'da düzenlenen bir konferansta, Mikasa Ailesi'nin Türkiye'ye duyduğu köklü sevgiyi ve dostluk bağlarını anlattı. İş Kuleleri’nde gerçekleşen ve 'Prens Mikasa Ailesinde Üç Kuşak Arasındaki Güçlü Bağ: Türkiye Dostluğu' başlığını taşıyan bu özel etkinlik, İş Bankası'nın ev sahipliğinde yapıldı.
Prenses Akiko: 'Türkiye bizim için çok özel. Dedem, babam ve benim üç kuşaktır taşıdığımız bu bağ, sadece bir aile hikâyesi değil; Japonya ile Türkiye arasında insani, kültürel ve bilimsel bir köprüdür.' diyerek, aile mirası olan bu sorumluluğu gelecek nesillere aktaracağını belirtti.
Aile Mirası ve Kişisel Bağlantılar: Kaman Kalehöyük ve Türk-Japon İlişkileri
Kültürel Köprü: Tarihi Olaylardan Günümüze Dostluk
