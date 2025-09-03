İzmir’de Eğitim Helikopteri Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti
Eğitim amaçlı havalanan bir helikopter, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. Olayda 1 pilot hayatını kaybetti.
Tek başına uçuyormuş.
