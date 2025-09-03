onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir’de Eğitim Helikopteri Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

İzmir’de Eğitim Helikopteri Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.09.2025 - 09:58

Eğitim amaçlı havalanan bir helikopterİzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. Olayda 1 pilot hayatını kaybetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek başına uçuyormuş.

Tek başına uçuyormuş.

Olay, sabah saatlerinde Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Havalimanından havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü. 

Pilot adayı 31 yaşındaki Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği bildirildi. Hatipoğlu'nun yalnız uçtuğu belirtildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
6
6
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın