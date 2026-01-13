İzlerken Hipnotize Olacağınız En İlginç Björk Klipleri

Pop yıldızı izliyormuş gibi başlayıp bir noktada kendinizi performans sanatı, deneysel sinema ve bilinçaltı turu arasında kaybolmuş halde buluyorsanız, doğru yerdesiniz. Björk, klip işini şarkıya görüntü ekleyelim seviyesinde bırakmayan, her videosunu ayrı bir evren gibi kurgulayan nadir sanatçılardan. Onun kliplerinde izleyici pasif değil. İşte tam da bu yüzden, izlerken hipnotize olacağınız, aklınıza kazınacak Björk kliplerini sıraladık. Haydi bu ilginç kliplere birlikte bakalım!