İzlerken Hipnotize Olacağınız En İlginç Björk Klipleri

13.01.2026 - 15:01

Pop yıldızı izliyormuş gibi başlayıp bir noktada kendinizi performans sanatı, deneysel sinema ve bilinçaltı turu arasında kaybolmuş halde buluyorsanız, doğru yerdesiniz. Björk, klip işini şarkıya görüntü ekleyelim seviyesinde bırakmayan, her videosunu ayrı bir evren gibi kurgulayan nadir sanatçılardan. Onun kliplerinde izleyici pasif değil. İşte tam da bu yüzden, izlerken hipnotize olacağınız, aklınıza kazınacak Björk kliplerini sıraladık. Haydi bu ilginç kliplere birlikte bakalım!

Human Behaviour

Bachelorette

All Is Full of Love

Pagan Poetry

Army of Me

Hyperballad

It’s Oh So Quiet

Hunter

Wanderlust

Mutual Core

Crystalline

