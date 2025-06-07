İstediğin Hayatı mı Yaşıyorsun?

Hayalini kurduğun, geceleri gözünü kapattığında canlandırdığın, 'bir gün' dediğin o hayat artık senin gerçeğin oldu. Yıllar önce belki sadece bir umut, belki bir hayaldi bu yaşadıkların. Ama sen pes etmedin. Kararlılıkla, inatla, bazen sessizce ama hep inançla yürüdün o yolda. Şimdi geldiğin yer, azminin, sabrının ve cesaretinin bir sonucu. Bu hayat sana altın tepside sunulmadı. Her adımını sen attın, her zorluğu sen aştın. Belki insanlar anlamadı seni, belki destekleyen az oldu ama sen içindeki sesi dinledin. Kendinle savaştın, korkularını yendin, konfor alanını terk ettin. Risk aldın, hata yaptın ama öğrendin. Ve en önemlisi, hep kendin olmaktan vazgeçmedin. Şimdi aynaya baktığında, gördüğün kişi hem geçmişinin bir özeti, hem de geleceğin umudu. Bu hayatı sen seçtin. Şikayet etmeden, başkaları ne der diye düşünmeden, sırf içinden geldiği gibi yaşamak için mücadele ettin. Ve başardın.