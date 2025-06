İstediğin Hayatı mı Yaşıyorsun?

Sabahları uyandığında içini saran o eksiklik hissi, işte tam da bunun bir yansıması. Zaman geçiyor, günler birbirine benziyor, ama senin içinden bir ses sürekli 'Bu değil' diyor. O sesi bastırmaya çalışsan da, o orada… Çünkü biliyorsun: Bu, senin hayalini kurduğun hayat değil. Kendini sık sık erteliyorsun. “Bir gün başlarım”, “Şartlar oluşsun”, “Biraz daha sabretmeliyim” diyorsun. Ama zaman, seni beklemiyor. Ve sen her geçen gün, kendinden biraz daha uzaklaşıyorsun. Hayallerin yavaş yavaş silikleşiyor, tutkuların köreliyor, sen ise alıştığın düzene mahkum kalıyorsun. Korkuların var, biliyorum. Belki başarısız olmaktan, belki yalnız kalmaktan ya da her şeyi kaybetmekten korkuyorsun. Ama düşündün mü hiç? Asıl kayıp, cesaret edemediğin her günle büyüyor.