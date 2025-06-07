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İstediğin Hayatı mı Yaşıyorsun?

İstediğin Hayatı mı Yaşıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.06.2025 - 15:02

Hepimizin hayalleri, hedefleri ve tutkuları var. Peki, şu an gerçekten istediğin hayatı yaşıyor musun? Günlük rutinlerin, seçimlerin ve alışkanlıkların seni hayallerine yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Bu test, kendinle dürüstçe yüzleşmene ve hayatının hangi yönlerinde değişiklik yapabileceğine ışık tutmana yardımcı olacak. Hazırsan, kendi yaşam yolculuğunu keşfetmeye başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabahları uyanınca hissettiğin ilk şey nedir?

3. Sabahları uyanınca hissettiğin ilk şey nedir?

4. Şu anki hayatının ne kadarını kendi seçimlerinle şekillendirdiğini düşünüyorsun?

4. Şu anki hayatının ne kadarını kendi seçimlerinle şekillendirdiğini düşünüyorsun?

5. İşin ya da günlük uğraşların seni nasıl hissettiriyor?

5. İşin ya da günlük uğraşların seni nasıl hissettiriyor?
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6. Boş zamanlarında ne yapıyorsun?

6. Boş zamanlarında ne yapıyorsun?

7. Kendini ne sıklıkla motive hissediyorsun?

7. Kendini ne sıklıkla motive hissediyorsun?

8. Çevrendeki insanlar sana bir şeyler katıyor mu?

9. Maddi durumun hakkında ne düşünüyorsun?

9. Maddi durumun hakkında ne düşünüyorsun?

10. Son olarak kendini özgür hissediyor musun?

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Sen istediğin hayatı yaşıyorsun!

Hayalini kurduğun, geceleri gözünü kapattığında canlandırdığın, 'bir gün' dediğin o hayat artık senin gerçeğin oldu. Yıllar önce belki sadece bir umut, belki bir hayaldi bu yaşadıkların. Ama sen pes etmedin. Kararlılıkla, inatla, bazen sessizce ama hep inançla yürüdün o yolda. Şimdi geldiğin yer, azminin, sabrının ve cesaretinin bir sonucu. Bu hayat sana altın tepside sunulmadı. Her adımını sen attın, her zorluğu sen aştın. Belki insanlar anlamadı seni, belki destekleyen az oldu ama sen içindeki sesi dinledin. Kendinle savaştın, korkularını yendin, konfor alanını terk ettin. Risk aldın, hata yaptın ama öğrendin. Ve en önemlisi, hep kendin olmaktan vazgeçmedin. Şimdi aynaya baktığında, gördüğün kişi hem geçmişinin bir özeti, hem de geleceğin umudu. Bu hayatı sen seçtin. Şikayet etmeden, başkaları ne der diye düşünmeden, sırf içinden geldiği gibi yaşamak için mücadele ettin. Ve başardın.

Sen istediğin hayatı yaşamıyorsun!

Sabahları uyandığında içini saran o eksiklik hissi, işte tam da bunun bir yansıması. Zaman geçiyor, günler birbirine benziyor, ama senin içinden bir ses sürekli 'Bu değil' diyor. O sesi bastırmaya çalışsan da, o orada… Çünkü biliyorsun: Bu, senin hayalini kurduğun hayat değil. Kendini sık sık erteliyorsun. “Bir gün başlarım”, “Şartlar oluşsun”, “Biraz daha sabretmeliyim” diyorsun. Ama zaman, seni beklemiyor. Ve sen her geçen gün, kendinden biraz daha uzaklaşıyorsun. Hayallerin yavaş yavaş silikleşiyor, tutkuların köreliyor, sen ise alıştığın düzene mahkum kalıyorsun. Korkuların var, biliyorum. Belki başarısız olmaktan, belki yalnız kalmaktan ya da her şeyi kaybetmekten korkuyorsun. Ama düşündün mü hiç? Asıl kayıp, cesaret edemediğin her günle büyüyor.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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