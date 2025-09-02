onedio
İstanbul İSTOÇ’ta Yangın Çıktı: Çok Sayıda İş Yerine Sıçrayan Yangına Müdahale Sürüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2025 - 08:23

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın, bitişik iş yerlerine de sıçradı.

Bazı iş yerlerinde patlamalar olurken, bazı iş yerlerinde de çökmeler meydana geldi. Dükkan sahipleri mallarını korumak için mağazalarını boşaltmaya başladı.

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.

İstanbul İSTOÇ'taki yangından görüntüler...

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
