İspanyolca Öğrendirecek Bir Ses: Silvana Estrada
Bazı insanlar vardır ki şarkı söylediği dile aşık olursunuz... İşte Silvana Estrada da tam olarak böyle bir sese sahip. Dinledikçe İspanyolca öğrenmek istiyorsunuz. Sesi o kadar büyüleyici ki resmen aşık oluyorsunuz. Takın kulaklıkları İspanyolca'ya aşık olmaya gidiyoruz!
1. Te Guardo
2. Como Un Pájaro
3. Dime
4. Good Luck, Good Night
5. Sabré Olvidar
6. No Te Vayas Sin Saber
7. Ser De Ti
8. Para Siempre
9. Se Me Ocurre
10. Tristeza
