İspanyolca Öğrendirecek Bir Ses: Silvana Estrada

Begüm
23.10.2025 - 17:06

Bazı insanlar vardır ki şarkı söylediği dile aşık olursunuz... İşte Silvana Estrada da tam olarak böyle bir sese sahip. Dinledikçe İspanyolca öğrenmek istiyorsunuz. Sesi o kadar büyüleyici ki resmen aşık oluyorsunuz. Takın kulaklıkları İspanyolca'ya aşık olmaya gidiyoruz!

1. Te Guardo

2. Como Un Pájaro

3. Dime

4. Good Luck, Good Night

5. Sabré Olvidar

6. No Te Vayas Sin Saber

7. Ser De Ti

8. Para Siempre

9. Se Me Ocurre

10. Tristeza

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
