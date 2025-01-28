İş Dünyasında En İyi Network’ü Oluşturmak İçin Yapmanız Gereken 13 Şey

Kalıcı ve sağlıklı bir networking için karşı tarafla yüz yüze görüşmeler düzenlemek de önemlidir. Dijital dünya her ne kadar vakitten kazandırıcı ve verimli olsa da yüz yüze görüşme ile elde edilen samimiyet çok daha insani boyuttadır. Bu da empati ve dostluk kurma gibi duyguları pekiştirerek aslında çok değerli bağlantılar elde etmenize katkı sağlayabilir. Üstelik bazen size harika bir referans potansiyeli de sunabilir.