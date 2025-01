İş Dünyasında En İyi Network’ü Oluşturmak İçin Yapmanız Gereken 13 Şey

Son olarak; her aşamada uzun vadeli planlara odaklanmanız gerekir. Planları kısa ve uzun vadeli olarak ayırarak hedeflerinize adım adım yaklaşabilirsiniz. Ancak kurguladığınız her stratejide büyük resmi görmeye odaklanmanız önemlidir. Bu sizin, hedeften şaşmanızı önleyerek her şekilde en etkili eylemleri gerçekleştirmenizi kolaylaştırır.