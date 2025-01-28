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İş Dünyasında En İyi Network’ü Oluşturmak İçin Yapmanız Gereken 13 Şey

etiket İş Dünyasında En İyi Network’ü Oluşturmak İçin Yapmanız Gereken 13 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 10:01

İş dünyasında genişlemenin ve başarının en önemli adımlarından biri etkili networking stratejilerini uygulamaktır. Çünkü networking sayesinde profesyoneller, tanıdık çevrelerini geliştirebilir ve yeni iş fırsatlarından ya da trendlerden haberdar olabilir. İşletme genişlemesi, beceri yöntemini ve bireysel farkındalık gibi pek çok alanda fayda sağlayan networking profesyonel dünyanın olmazsa olmazlarındandır.

Peki etkili networking oluşturma yöntemleri nelerdir? İşte ağını genişletmek isteyen herkesin uygulayabileceği stratejiler!

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1. Farklı kanallar kullanın.

Networking için kullanılacak birbirinden farklı kanallar vardır. Bunların her biri kendine göre avantajı olan alanlardır. Dolayısıyla fiziksel ve dijital ağ oluşturma etkinliklerine aynı anda katılmak, bu anlamda en büyük fayda sağlamaya yardımcıdır. Örneğin; yüz yüze etkinlikleri, sosyal medya iletişimini ve profesyonel topluluk hesaplarını aynı anda kullanarak ağınızı daha hızlı genişletebilirsiniz.

2. Etkili konuşma becerileri edinin.

Etkili networking için öncelikle etkili bir ilk izlenim yaratmak gerekir. Bu noktada en önemli beceri ise iletişimdir. Karşı tarafla doğru şekilde iletişim kurma yöntemlerini öğrenerek, derdinizi daha iyi ifade edebilir ve istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz.

3. Etkinliklere katılın.

Profesyonel iş dünyası bir dizi fuar, etkinlik ve toplantıyla doludur. Bu tür etkinliklerden kendi alanınıza en çok hitap edenlere katılmak, sizinle benzer alanda çalışanlarla tanışmak adına harika bir fırsat sunar. Yüz yüze katılacağınız etkinlikler, akşam yemekleri, oyun etkinlikleri ve diğer buluşmalar size önemli ayrıcalıklar kazandırabilir.

4. Dijital görünürlüğünüzü gözden geçirin.

Networking için dijital platformları kullanmanız da gerekir. Bunun içinse öncelikle dijital görünürlüğünüzü gözden geçirmeniz ve gerekirse profillerinizi düzenlemeniz çok önemlidir. Çünkü dijital dünyada arkadaşlık kuracağınız insanlara kendinizi gösterirken profilinizde paylaşılanların ve hakkınızdaki bilgi kısımlarının düzgün şekilde doldurulması kritiktir.

5. Doğru kişilere odaklanın.

İş dünyası sayısız profesyonelle doludur ve bunların hepsi ağınızda olsa bile faydalanacağınız insanlar değildir. Bu nedenle networking stratejilerini belirlerken doğru kişilere odaklanmanız gerekir. Bunun için kendi sektörünüzü, trendleri, bu sektördeki katılımcıları araştırabilir ve bir etkinliğe gitmeden önce katılımcıları dijital hesapları üzerinden inceleyebilirsiniz. Böylece yüz yüze tanışma aşamasında işi şansa bırakmazsınız.

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6. İletişimde kalın.

Yüz yüze tanıştığınız insanlara sonradan kendinizi hatırlatmanız gerekir. Herkesin meşgul olduğu profesyonel yaşamda, biriyle tanıştıktan sonra bu ilişkiyi geliştirmeye odaklanmanız çok önemlidir. Böylece iletişimi sürdürebilir ve faydalı bir ağ kurabilirsiniz.

7. Karşılıklı faydayı unutmayın.

Ağ kurarken karşılıklı faydaya odaklanmak isteyebilirsiniz. Örneğin; iki tarafın da birbirine farklı aşamalarda yardımcı olacağı bir bağlantı şekli, aslında en faydalı olanıdır. Çünkü çift yönlü çalışarak her kesi tatmin eder. Böylece daha faydalı ve verimli bir hal alır.

8. Bilgilerinizi paylaşın.

Networking aşamasında karşılıklı faydayı sürdürmek için kendi bilgi ve deneyimlerinizden faydalanabilirsiniz. Size herhangi bir şekilde yardımcı olan birine bildiklerinizi söyleyerek, onun için farklı bir bakış açısı sunabilirsiniz. Örneğin; belirli bir alanda bakabileceği kurslar, gidebileceği etkinlikler, belirli işletmeler hakkındaki kişisel yorumlar hep faydalı olan bilgilerdir.

9. Teşekkür edin.

Size yardımcı olan bağlantılarla iletişimde kalmayı sürdürmeniz gerekir. Ayrıca karşılıksız bir fayda sunan kişilere teşekkür etmeyi bilmek, hediyeler veya teklifler sunmak da çok değerlidir. Bu sizin iş dünyasındaki samimiyetinizi ve kibarlığınız gösterir, ayrıca ileride bir gün birbirinizden faydalanmanız için açık kapı bırakır.

10. İlgili olun.

İş hayatında meslekler ve iş tanımları hızla değişme eğilimindedir. Bu da yeni yetenek ve becerilerin adaptasyonunu hızlı gerçekleştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Dolayısıyla networking kurarken alana ilgili olmak, trendleri takip etmek ve yeni gelişmelerden haberdar olmak önemlidir. Çeşitli etkinlikleri takvime kaydetmek ya da önemli olaylar için bildirimler kurmak profesyonel ağınızdaki tüm gelişmeleri yakından incelemenize yardımcıdır.

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11. Yüz yüze vakit geçirin.

Kalıcı ve sağlıklı bir networking için karşı tarafla yüz yüze görüşmeler düzenlemek de önemlidir. Dijital dünya her ne kadar vakitten kazandırıcı ve verimli olsa da yüz yüze görüşme ile elde edilen samimiyet çok daha insani boyuttadır. Bu da empati ve dostluk kurma gibi duyguları pekiştirerek aslında çok değerli bağlantılar elde etmenize katkı sağlayabilir. Üstelik bazen size harika bir referans potansiyeli de sunabilir.

12. Açık olun.

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Networking aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer kritik konu da açıklıktır. Birisiyle iletişime geçerken fikirlerinizi, hedeflerinizi ve düşüncelerinizi açıkça söylemeniz önemlidir. Kendiniz hakkında ne kadar doğru bilgiler verir ve ne kadar açık olursanız, elde edeceğiniz fayda ve bilgi de o kadar yararlı olur.

13. Uzun vadeli planlar yapın.

Son olarak; her aşamada uzun vadeli planlara odaklanmanız gerekir. Planları kısa ve uzun vadeli olarak ayırarak hedeflerinize adım adım yaklaşabilirsiniz. Ancak kurguladığınız her stratejide büyük resmi görmeye odaklanmanız önemlidir. Bu sizin, hedeften şaşmanızı önleyerek her şekilde en etkili eylemleri gerçekleştirmenizi kolaylaştırır.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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