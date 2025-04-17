Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Kredi Çekip Faize Yatırmak Ne Kadar Mantıklı?
'Paramı sürekli harcıyorum ve biriktiremiyorum. Bu yüzden kredi çekerek faize koyuyorum. Acaba mantıklı mı?' düşünceleri sizin de aklınızdan geçiyor mu? Günümüze baktığımız zaman yatırımcıların düşük faiz ile kredi çekip daha sonra bu parayı daha yüksek faiz oranı ile değerlendirdikleri görülüyor. Haliyle kazanç elde etmeyi düşünüyorlar. Dr. Hakan Özerol, bu durumun nasıl işlediğini bizlere anlatıyor. Gelin birlikte bakalım!
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1. İlk başta kredi çekip faize yatırmanın mantığını bir anlayalım.
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2. Göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler var!
3. Peki, ne tür riskleri var?
4. Bu riskler için yapılması gerekenler burada:
5. Sonuç olarak...
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