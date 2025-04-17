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Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Kredi Çekip Faize Yatırmak Ne Kadar Mantıklı?

etiket Dr. Hakan Özerol Açıklıyor! Kredi Çekip Faize Yatırmak Ne Kadar Mantıklı?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 14:01

'Paramı sürekli harcıyorum ve biriktiremiyorum. Bu yüzden kredi çekerek faize koyuyorum. Acaba mantıklı mı?' düşünceleri sizin de aklınızdan geçiyor mu? Günümüze baktığımız zaman yatırımcıların düşük faiz ile kredi çekip daha sonra bu parayı daha yüksek faiz oranı ile değerlendirdikleri görülüyor. Haliyle kazanç elde etmeyi düşünüyorlar. Dr. Hakan Özerol, bu durumun nasıl işlediğini bizlere anlatıyor. Gelin birlikte bakalım!

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1. İlk başta kredi çekip faize yatırmanın mantığını bir anlayalım.

Kredi çekip faize yatırma işlemi söylendiği kadar basit değildir. Bir disiplin ve planlama gerekir. Öncelikle kredi faiz oranı ile yatırılacak mevduat faiz oranını karşılaştırmalısınız. Mevduat faizi, kredi faizinden yüksek ise karlı olabilir. Fakat tersini de düşünmeliyiz.. Fark küçük ise risk almaya değer mi acaba?

2. Göz önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler var!

Vergi kesintilerini unutmamalısınız. Bankada birikim hesabına yatırılan paradan elde edilen faiz gelirine vergi kesintisi uygulanır. Ayrıca çekilen krediye sadece faiz ödemesi yapmazsınız. Dosya masrafı, sigorta giderleri gibi ek maliyetler de size gülümser. Tüm bu masrafların maliyet içinde önemli bir yer tuttuğunu göz ardı etmemelisiniz. Bir de bankaların erken ödeme ve cezai şartlarının neler olduğunu da araştırmalısınız.

3. Peki, ne tür riskleri var?

Uzun vadeli bir yükümlülükten bahsediyoruz! Gelir kaybı, işsizlik gibi herhangi bir olumsuz durumda ödemelerinizi aksatma riski ile karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden ilk başta disiplinden bahsettik. Gelir ve gider dengesinin iyi hesaplanması gerekir. Kredi ile yatırım yapmak finansal olarak sürekli bir baskıya maruz kalmanıza neden olabilir. Piyasadaki dalgalanmalar nedeni ile stres seviyeniz artabilir.

4. Bu riskler için yapılması gerekenler burada:

Borsa işlemlerinden bahsederken risk kavramını daima geçiririz. Önemli olan süreç içerisinde disiplinli olmaya devam etmek. Plan ve programınızı oluşturarak ilerler iseniz rahat olursunuz. Kredi çekerek faiz gelirinden kazanç sağlamak gibi bir planınız varsa finansal danışman ya da uzman bir ekonomist ile görüşebilirsiniz. Profesyonel destek almak riskleri en aza indirir!

5. Sonuç olarak...

Risklerin tümünü hesaba kattığınız zaman alternatiflere yönelmeyi düşünebilirsiniz. Mesela kredi kartınızdan otomatik bir ödeme ile bireysel emeklilik yaptırmak ya da kredi kartınızdan otomatik olarak her ay yatırım fonu almak gibi. Dr. Hakan Özerol, bizlere kredi kullanarak yatırım yapmanın matematik olarak yanlış olduğunu söylüyor! Bu yüzden alternatiflerini bulmakta fayda var.

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6. Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için 👇🏻

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asklepiospallas
asklepiospallas
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