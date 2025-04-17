Faruk Turgut'un Kızıl Goncalar Lafından Müge Anlı'da Cansız Bulunan Cumali'ye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yayınlandığı günden bu yana başından bela eksik olmayan NOW dizisi Şakir Paşa Ailesi için konuşan Güner 'Yükselen yengeç zamanı - Aile hikayesi. Yöneticisi Ay ile Jüpiter kavuşumda hem diziyi popüler yaptı ama diğer yandan bence hikaye ve kurgu ikizlerin değişken doğası ile değişime uğradı...' dedi.