onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Faruk Turgut'un Kızıl Goncalar Lafından Müge Anlı'da Cansız Bulunan Cumali'ye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Faruk Turgut'un Kızıl Goncalar Lafından Müge Anlı'da Cansız Bulunan Cumali'ye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.04.2025 - 02:13

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

17 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Yağmur Bircan Çetin'den şoke eden bir açıklama geldi.

1. Yağmur Bircan Çetin'den şoke eden bir açıklama geldi.

Daha önce birkaç dizi ve filmde rol alan Çetin, ünlü bir yönetmenin kendisine ahlaksız bir teklif yaptığını açıkladı.

Detaylar:

2. Kral Kaybederse her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

2. Kral Kaybederse her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kısa sürede bir hayli dikkat çeken popüler yapımın kadrosunda efsane dizi Aliye'de rol alan usta bir oyuncu dahil oluyor.

Detaylar:

3. NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci defa yangın çıktı.

3. NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci defa yangın çıktı.

Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı videosunda Şakir Paşa Ailesi setinde çıkan yangına yönelik açıklama yapıp, 'Diziyi de anladığım kadarıyla bitirme kararı aldılar. Bu kadar uğursuzluktan sonra. Dün konuştum yapımcılarla 'Zaten bitirecektik kazasız belasız bitirelim diyorduk' diye inanılmaz üzgünler.' dedi.

Detaylar:

4. Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz sezon diskalifiyeyle sonuçlanmıştı.

4. Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz sezon diskalifiyeyle sonuçlanmıştı.

Bu sezon başlayan All Star-Gönüllüler yarışmasına bir hayli gergin başlayan ikilinin arasındaki davranışlar izleyenleri şaşırttı. Pek çok kişi de gerilimin bitmeye başladığını düşündü.

Detaylar:

5. 6 gün önce Adana'da kaybolan Cumali Timi ekipler tarafından büyük bir titizlikle aranıyordu.

5. 6 gün önce Adana'da kaybolan Cumali Timi ekipler tarafından büyük bir titizlikle aranıyordu.

8 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni canlı yayın anında sulama kanalında bulundu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi.

6. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi.

Bunun ardından Yunanistan'daki tiyatro oyununa gidemeyen Üzümoğlu'na Yunan sanatçılardan destek yağdı!

Detaylar:

7. Ünlü yapımcı Faruk Turgut'un Kızıl Goncalar hakkındaki yorumlar gündem oldu.

7. Ünlü yapımcı Faruk Turgut'un Kızıl Goncalar hakkındaki yorumlar gündem oldu.

Yapımcılığını üstlendiği 'Kızıl Goncalar' dizisinin finaliyle ilgili konuşan Faruk Turgut'un 'Herkese açıklama yapmaktan yoruldum. Açıkça şunu söyleyim, dizi bitiyor diye seviniyorum. Yapımcı olarak bir dizinin bitişinden memnun olmak çok acı bir şey.' sözleri dikkat çekti.

Detaylar:

8. O Ses Türkiye iki haftadır ekranlara gelmiyordu.

8. O Ses Türkiye iki haftadır ekranlara gelmiyordu.

TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışmanın iki haftadır ekranlara gelmemesi 'Bitti' iddialarını doğurmuştu. O Ses Türkiye'nin yeni bölümünün 19 Nisan Cumartesi yayınlanacağı açıklandı.

Detaylar:

9. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler sıkça konuşulmaya devam ediyor.

9. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler sıkça konuşulmaya devam ediyor.

Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken popüler dizi cephesinden yeni bir haber geldi. İddialı diziye Sandık Kokusu dizisinden bir oyuncu dahil oldu.

Detaylar:

10. Pembe Kızılcık Şerbeti'ne veda etti ancak sular asla durulmadı.

10. Pembe Kızılcık Şerbeti'ne veda etti ancak sular asla durulmadı.

Geçtiğimiz gün dizi senaristlerinden Zeynep Gür'ü sosyal medyada takipten çıkan Sibel Taşçıoğlu bu sefer de diğer senarist Melis Civelek'i takip etmeyi bıraktı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Astrolog Dinçer Güner, Şakir Paşa Ailesi dizisi için bir harita açtı.

11. Astrolog Dinçer Güner, Şakir Paşa Ailesi dizisi için bir harita açtı.

Yayınlandığı günden bu yana başından bela eksik olmayan NOW dizisi Şakir Paşa Ailesi için konuşan Güner 'Yükselen yengeç zamanı - Aile hikayesi. Yöneticisi Ay ile Jüpiter kavuşumda hem diziyi popüler yaptı ama diğer yandan bence hikaye ve kurgu ikizlerin değişken doğası ile değişime uğradı...' dedi.

Detaylar:

12. Yurt dışı yasağı kaldırılmayan Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek yağdı.

12. Yurt dışı yasağı kaldırılmayan Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek yağdı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, ünlü oyuncuya destek çıkıp 'Vize konusunda neredeyse bütün ülke sorun yaşarken bir de bu gibi istisnai durumlarla karşılaşmak can sıkıcı hale geldi… Umarım bir an evvel düzelir.' yazdı.

Detaylar:

13. Rus psikolog Raushan Birmagambetova Türk dizilerini sert şekilde eleştirdi.

13. Rus psikolog Raushan Birmagambetova Türk dizilerini sert şekilde eleştirdi.

'Sürekli dedikodu, saldırganlık, acımasızlık ve aldatma konularını işleyen Türk dizileri insanları yozlaştırıyor.' dedi

Detaylar:

14. Şakir Paşa Ailesi setindeki ikinci yakında bilanço acı oldu.

14. Şakir Paşa Ailesi setindeki ikinci yakında bilanço acı oldu.

Yapım amiri 'Taki' lakaplı Serkan Sükyen'in vefatı tüm sevenlerini derinden üzdü.

Detaylar:

15. 9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu.

15. 9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Esra Erol'un yayınına cansız bedeni bulan görgü tanığı katıldı. İfade veren tanığın sözleri oldukça dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın