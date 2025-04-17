Faruk Turgut'un Kızıl Goncalar Lafından Müge Anlı'da Cansız Bulunan Cumali'ye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Yağmur Bircan Çetin'den şoke eden bir açıklama geldi.
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2. Kral Kaybederse her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.
3. NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci defa yangın çıktı.
4. Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlık geçtiğimiz sezon diskalifiyeyle sonuçlanmıştı.
5. 6 gün önce Adana'da kaybolan Cumali Timi ekipler tarafından büyük bir titizlikle aranıyordu.
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6. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağına itirazı reddedildi.
7. Ünlü yapımcı Faruk Turgut'un Kızıl Goncalar hakkındaki yorumlar gündem oldu.
8. O Ses Türkiye iki haftadır ekranlara gelmiyordu.
9. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler sıkça konuşulmaya devam ediyor.
10. Pembe Kızılcık Şerbeti'ne veda etti ancak sular asla durulmadı.
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11. Astrolog Dinçer Güner, Şakir Paşa Ailesi dizisi için bir harita açtı.
12. Yurt dışı yasağı kaldırılmayan Cem Yiğit Üzümoğlu'na destek yağdı.
13. Rus psikolog Raushan Birmagambetova Türk dizilerini sert şekilde eleştirdi.
14. Şakir Paşa Ailesi setindeki ikinci yakında bilanço acı oldu.
15. 9 aydır Esra Erol'da aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın, geçtiğimiz gün metruk bir binada ölü olarak bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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