Ceyda Düvenci Kimdir? Ceyda Düvenci Nereli ve Kaç Yaşında? Ceyda Düvenci Kiminle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Ceyda Düvenci, özel hayatında üç evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin ile gerçekleştirmiş, bu birliktelik 2002 yılında sona ermiştir. 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile evlenmiş ve bu evlilikten 2009 yılında Melisa Nur adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Melisa, doğum sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastasıdır. Çift, 2013 yılında boşanmıştır. Düvenci, 2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile evlenmiş ve bu evlilikten 2017 yılında Okan Ali adında bir oğlu olmuştur. Ancak bu evlilik de hiç beklemediğimiz bir şekilde sona ermiş, 2023 yılında anlaşmalı boşanmayla sonuçlanmıştır.

Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamış ve çift, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştur. Şimdilerde keyfi gayet yerinde gözüküyor!