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Ceyda Düvenci Kimdir? Ceyda Düvenci Nereli ve Kaç Yaşında? Ceyda Düvenci Kiminle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Ceyda Düvenci Kimdir? Ceyda Düvenci Nereli ve Kaç Yaşında? Ceyda Düvenci Kiminle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.04.2025 - 01:58

Ekranların en sevilen sunucusu Ceyda Düvenci, 90'lı yıllarda 'Sabah Şekerleri' programıyla adından sık sık söz ettiriyordu. Sunuculuğun yanı sıra oyuncu olan Ceyda Güvenci, aynı zamanda Türkiye 3. güzelidir. Başarısının yanı sıra güzelliği ile dikkat çeken Düvenci, kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atmıştır. Peki, Esra Düvenci kimdir? Esra Düvenci nereli ve kaç yaşında? İşte Esra Düvenci hakkında merak edilenler...

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Ceyda Düvenci Kimdir?

Ceyda Düvenci Kimdir?

Usta oyuncu İsmail Düvenci ve müzik öğretmeni Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu olan Ceyda Düvenci, küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duymuş, ilkokul yıllarında İngilizce eğitimi alarak dil becerisini geliştirmiştir. Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 

1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilmesiyle dikkat çekmiş ve aynı yıl “Sabah Şekerleri” programıyla televizyon kariyerine adım atmıştır. Oyunculuğa geçişi ise kısa sürede ekranlarda kalıcı olmasını sağlamıştır.

Ceyda Düvenci Kaç Yaşında?

Ceyda Düvenci Kaç Yaşında?

Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977 doğumludur ve 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Koç burcu olan Ceyda Düvenci'nin boyu 1.72 cm, kilosu ise yaklaşık 60’tır.

Ceyda Düvenci Aslen Nereli?

Ceyda Düvenci Aslen Nereli?

Ceyda Düvenci, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Selanik göçmeni, anne tarafından ise Kırklarelilidir.

Ceyda Düvenci'nin Kariyer Başlangıcı

Ceyda Düvenci'nin Kariyer Başlangıcı

Ceyda Düvenci, 1997 yılında Star TV’nin düzenlediği Miss Turkey yarışmasına katılarak Türkiye üçüncüsü seçilmiştir. Aynı yıl sunuculuğunu Hakan Ural’la birlikte yaptığı “Sabah Şekerleri” programıyla ekranlara adım atmıştır. 

Oyunculuk kariyerine ise 1995 yılında yayınlanan “Palavra Aşklar” dizisiyle başlamıştır. İlk sinema deneyimini 1998 yapımı “Herşey Çok Güzel Olacak” filminde yaşamıştır. 

Televizyon izleyicisinin hafızasına ise 2006-2009 yılları arasında yayınlanan “Binbir Gece” dizisindeki Bennu karakteriyle kazınmıştır.

Ceyda Düvenci'nin Özel Hayatı

Ceyda Düvenci'nin Özel Hayatı

Ceyda Düvenci, özel hayatında üç evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin ile gerçekleştirmiş, bu birliktelik 2002 yılında sona ermiştir. 2008 yılında iş insanı Engin Akgün ile evlenmiş ve bu evlilikten 2009 yılında Melisa Nur adında bir kızı dünyaya gelmiştir. 

Melisa, doğum sırasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastasıdır. Çift, 2013 yılında boşanmıştır. Düvenci, 2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile evlenmiş ve bu evlilikten 2017 yılında Okan Ali adında bir oğlu olmuştur. Ancak bu evlilik de hiç beklemediğimiz bir şekilde sona ermiş, 2023 yılında anlaşmalı boşanmayla sonuçlanmıştır.

Boşanmanın ardından Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlamış ve çift, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştur. Şimdilerde keyfi gayet yerinde gözüküyor!

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Ceyda Düvenci'nin Yer Aldığı Diziler

Ceyda Düvenci'nin Yer Aldığı Diziler

  • Palavra Aşklar (1996) 

  • Mirasyediler (1996–1997) – Ayten

  • Köstebek (1997)

  • Deli Divane (1997) 

  • Tatlı Kaçıklar (1997)

  • Son Kumpanya (1997) 

  • Affet Bizi Hocam (1998) 

  • Çiçek Taksi (1998) 

  • Canlı Hayat (1998) – Fulya

  • Babam Olur musun (1998) 

  • Baba (1998) 

  • Böyle mi Olacaktı (1998) 

  • Dikkat Bebek Var (2000) – Yasemin

  • Öyle Bir Sevda ki (2002) 

  • Hastayım Doktor (2002) – Ceyda

  • Zalim (2003) – Sudenaz

  • Sil Baştan (2004) – Kiraz

  • Kasırga İnsanları (2004) – Cemre

  • Bir Varmış Bir Yokmuş (2005) 

  • Maki (2005) 

  • Hasret (2006) – Beyhan

  • Binbir Gece (2007–2009) – Bennu Ataman

  • Şen Yuva (2010) – İnci

  • Umutsuz Ev Kadınları (2011–2014) – Elif Uzun

  • Aşkın Kanunu (2014–2015) – İpek

  • Maral: En Güzel Hikayem (2015) – Deniz Feyman

  • Babam ve Ailesi (2016) – Suzan İpekçi

  • 8. Gün (2018) – Şehnaz Yüksel

  • Akşam Rüzgarı (2018–2019) – Gözde

  • Sakla Beni (2023) – Filiz

İnternet Dizileri

  • Öğrenci Evi (2021) - Semra

  • Kal (2022) - Ceyda

  • Prens (2023 - devam etmekte) - Sion

Ceyda Düvenci'nin Yer Aldığı Filmler

Ceyda Düvenci'nin Yer Aldığı Filmler

  • Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) – Ayla

  • Abdülhamid Düşerken (2003) – Zekiye

  • Hoşgeldin Hayat (2004) – Hande

  • Bir Varmış, Bir Yokmuş (2005) 

  • Ejder Kapanı (2010) – Cavidan

  • Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018) – Enes Batur'un annesi

  • Kadınlara Mahsus (2023) – Demet Gören

Ceyda Düvenci'nin TV Programları

Ceyda Düvenci'nin TV Programları

  • Life Style (1996) 

  • Cici Kızlar (1996) 

  • Sabah Şekerleri (1997) 

  • Seç Bakalım (1997) 

  • Şimdi Sıra Sende (1998) 

  • Lezzet Saati (2000) 

  • Bir Başka Gece (2001) 

  • Çocuk Deyip Geçme (2003) 

  • Bizim Evde Ne Oluyor (2005) 

  • Doktorum (2013) 

  • Buyur Bi'De Burdan Bak (2016, 2018) 

  • Günaydın Doktor (2018–2019) 

  • Dünden Sonra Yarından Önce (2023)

  • Bambaşka Sohbetler (2022–günümüz)

Ceyda Düvenci'nin Öne Çıkan Açıklamları

Ceyda Düvenci'nin Öne Çıkan Açıklamları

  • 'Anlık şöhretler var… Kimseyi kırmadan söylemek istiyorum ama oyunculuğun ünlü olmak için kullanıldığını hissediyorum ve görüyorum.'

  • 'Ben şimdiye kadar bir şey yaptırmadım. Alnımda bir çizgi var, onu çok sertleştiği zaman bir şekilde müdahale ettiriyorum. Onun dışında kendime bir şey yaptırmadım.'

  • 'Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Çünkü bazen istemediğimiz gün regl olabiliyoruz. Kadın arkadaşın sana ‘Ped var mı?’ diye sorabilsin.'

  • 'Yalancıları, zorbaları ve aldatanları hiç sevmedim!'

  • 'O rol ilk bana geldi. İçim rahatladı.' (Yalı Çapkını dizisindeki İfakat rolü hakkında)

Ceyda Düvenci'nin Güncel Projeleri

Ceyda Düvenci'nin Güncel Projeleri

Bambaşka Sohbetler (NTV)

Ceyda Düvenci, 2022 yılından bu yana NTV ekranlarında yayımlanan “Bambaşka Sohbetler” programının sunuculuğunu üstleniyor. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor ve sohbetleriyle magazin gündemine oturuyor. ​

Prens

Düvenci, 2023 yılında GAIN platformunda yayımlanmaya başlayan “Prens” adlı dijital dizide Sion karakterini canlandırıyor. Dizinin üçüncü sezonu yakında çıkacak. 

Ceyda Düvenci ile Bugün (Radyoland)

Ayrıca, Ceyda Düvenci'nin Radyoland platformunda yayımlanan “Ceyda Düvenci ile Bugün” adlı bir podcast programı bulunuyor. Programda, çeşitli konular üzerine sohbetler gerçekleştiriliyor.

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Ceyda Düvenci'nin Ödülleri ve Adaylıkları

Ceyda Düvenci'nin Ödülleri ve Adaylıkları

  • 1998 – SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adaylığı – Her Şey Çok Güzel Olacak

  • 2008 – 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Adaylığı – Hoşgeldin Hayat

  • 2009 – 13. Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu Adaylığı – Sürmanşet

  • 2009 – 14. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Adaylığı – Sürmanşet

  • Selim Naşit (Direklerarası Tiyatro Ödülleri), Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Adaylığı

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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