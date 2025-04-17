Ceyda Düvenci Kimdir? Ceyda Düvenci Nereli ve Kaç Yaşında? Ceyda Düvenci Kiminle Evli, Kaç Çocuğu Var?
Ekranların en sevilen sunucusu Ceyda Düvenci, 90'lı yıllarda 'Sabah Şekerleri' programıyla adından sık sık söz ettiriyordu. Sunuculuğun yanı sıra oyuncu olan Ceyda Güvenci, aynı zamanda Türkiye 3. güzelidir. Başarısının yanı sıra güzelliği ile dikkat çeken Düvenci, kariyeri boyunca birçok başarılı projeye imza atmıştır. Peki, Esra Düvenci kimdir? Esra Düvenci nereli ve kaç yaşında? İşte Esra Düvenci hakkında merak edilenler...
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Ceyda Düvenci Kimdir?
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Ceyda Düvenci Kaç Yaşında?
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Ceyda Düvenci'nin Özel Hayatı
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Ceyda Düvenci'nin Güncel Projeleri
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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