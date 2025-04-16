Harcamalarına Göre Hangi White Lotus Karakterisin?
Harcamalarını plansızca mı yapıyorsun, yoksa her kuruşun hesabını mı tutuyorsun? Bakalım senin finansal tarzın hangi White Lotus karakterine daha çok benziyor?
Testi çözelim, beraber öğrenelim!
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1. Başlıyoruz, indirim takip etmeyi sever misin?
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2. Pahalı kıyafetler seni mutlu ediyor mu?
3. Telefon uygulamalarına ayda ortalama ne kadar harcıyorsundur?
4. Pahalı restoranlarda yemek yemek konusunda ne düşünüyorsun?
5. Sosyal medya senin harcama alışkanlıklarını etkiliyor mu sence?
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6. Düşün bakalım! Yaptığın son alışverişinde ne satın almışsındır?
7. Ne kadar bilinçli alışveriş yapıyorsun sence? Puanlar mısın?
8. Son olarak, kaç tane kredi kartına sahip olduğunu öğrenelim!
Rachel Patton!
Shane Patton!
Tanya McQuoid!
Greg!
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