Tanya, hayatını lüks ve konfor içinde yaşamayı seven bir karakter. Harcamalarında cimri değil, aksine rahatına ve lükse düşkün. Sadece en pahalı ve kaliteli şeyler ilgisini çekiyor. Verdiğin cevaplara göre, sen de parayı harcamak için kullananlardansın ve 'Sadece en iyisini hak ediyorum!' diyen biri gibisin. Lüks ve konforu seviyorsun; hayatını rahatça yaşamak ve en iyi deneyimleri yaşamak senin için çok önemli. Bu nedenle, bir White Lotus karakteri olsan, Tanya olurdun!