Greg, birikim yapmayı seven, parayı dikkatlice harcayan ve geleceği düşünerek plan yapan bir karakter. Her zaman her şeyin en iyisini istemek yerine, uzun vadeli güvenceyi hedefler. Gereksiz harcamalardan kaçınır, akıllıca yatırım yapar ve bu sayede finansal olarak rahat bir geleceğe sahip olmayı hedefler. Sen de bu özelliklere sahipsin: birikim yapmayı seviyor, harcamalarını dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönetiyorsun. Parayı hemen harcamak yerine, geleceği güvence altına almak için planlar yapıyorsun. Bu sebeple bir White Lotus karakteri olsan Greg olurdun!