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Finans
Harcamalarına Göre Hangi White Lotus Karakterisin?

etiket Harcamalarına Göre Hangi White Lotus Karakterisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 17:01

Harcamalarını plansızca mı yapıyorsun, yoksa her kuruşun hesabını mı tutuyorsun? Bakalım senin finansal tarzın hangi White Lotus karakterine daha çok benziyor?

 Testi çözelim, beraber öğrenelim!

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1. Başlıyoruz, indirim takip etmeyi sever misin?

2. Pahalı kıyafetler seni mutlu ediyor mu?

3. Telefon uygulamalarına ayda ortalama ne kadar harcıyorsundur?

4. Pahalı restoranlarda yemek yemek konusunda ne düşünüyorsun?

5. Sosyal medya senin harcama alışkanlıklarını etkiliyor mu sence?

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6. Düşün bakalım! Yaptığın son alışverişinde ne satın almışsındır?

7. Ne kadar bilinçli alışveriş yapıyorsun sence? Puanlar mısın?

8. Son olarak, kaç tane kredi kartına sahip olduğunu öğrenelim!

Rachel Patton!

Rachel Patton!

Rachel, harcamalarında temkinli ve biraz da kararsız bir karakter. Yüksek fiyatlı şeylere hemen atlamaz, önce iyice araştırır, sonra kararını verir. Sürekli 'indirim kovalasam iyi olur' diyenlerden. Hatta yazın alışverişini kıştan, kışın alışverişini yazdan yapar! Bir yanda lüks yaşam hayali var, ama diğer yanda finansal güvencesizlik endişesiyle bütçesini sıkı tutmaya çalışır. Verdiğin cevaplara göre, sen de tam olarak Rachel gibi temkinlisin. Harcamalarında dikkatli davranıyor, bütçen konusunda bilinçli bir şekilde hareket ediyorsun. Eğer bir White Lotus karakteri olsan, kesinlikle Rachel olurdun!

Shane Patton!

Shane Patton!

Shane, harcamaları konusunda gerçekten cesur ve çoğu zaman anlık zevklerin peşinden gider. Tatilinde en pahalı oteli seçer, lüks restoranlarda yemek yer ve cömertçe harcamalar yapar. Bütçesi genellikle pek umursamaz, çünkü rahatça harcar ve eğlencenin tadını çıkarır. Eğer sen de harcamalarında anı yaşamak istiyorsan ve bütçeyi pek düşünmüyorsan, büyük ihtimalle bir White Lotus karakteri olsan, Shane olurdun. Çünkü harcamalarını yaparken hep keyif alıyor ve anın tadını çıkarıyorsun!

Tanya McQuoid!

Tanya McQuoid!

Tanya, hayatını lüks ve konfor içinde yaşamayı seven bir karakter. Harcamalarında cimri değil, aksine rahatına ve lükse düşkün. Sadece en pahalı ve kaliteli şeyler ilgisini çekiyor. Verdiğin cevaplara göre, sen de parayı harcamak için kullananlardansın ve 'Sadece en iyisini hak ediyorum!' diyen biri gibisin. Lüks ve konforu seviyorsun; hayatını rahatça yaşamak ve en iyi deneyimleri yaşamak senin için çok önemli. Bu nedenle, bir White Lotus karakteri olsan, Tanya olurdun!

Greg!

Greg!

Greg, birikim yapmayı seven, parayı dikkatlice harcayan ve geleceği düşünerek plan yapan bir karakter. Her zaman her şeyin en iyisini istemek yerine, uzun vadeli güvenceyi hedefler. Gereksiz harcamalardan kaçınır, akıllıca yatırım yapar ve bu sayede finansal olarak rahat bir geleceğe sahip olmayı hedefler. Sen de bu özelliklere sahipsin: birikim yapmayı seviyor, harcamalarını dikkatli ve bilinçli bir şekilde yönetiyorsun. Parayı hemen harcamak yerine, geleceği güvence altına almak için planlar yapıyorsun. Bu sebeple bir White Lotus karakteri olsan Greg olurdun!

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miray soysal
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